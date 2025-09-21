Élection à la FSF : Mamadou Biguine Gueye adresse une lettre au TAS

Le journaliste sénégalais Mamadou Biguine Gueye a adressé une lettre ouverte au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), basé à Lausanne, pour demander l’annulation de l’élection de M. Abdoulaye Fall à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Il soutient ainsi le recours engagé par le candidat malheureux Mady Touré, invoquant de « graves soupçons de corruption et d’irrégularités ».

Dans sa correspondance, M. Gueye dénonce un scrutin « entaché de manœuvres inacceptables » lors de l’Assemblée générale du 2 août 2025. Il évoque notamment des « achats présumés de voix, des pressions sur certains électeurs et des promesses de contreparties politiques ou financières ».

Le journaliste affirme que des preuves, sous forme d’enregistrements audio, de vidéos et de témoignages, auraient déjà été transmises aux instances nationales. Il pointe également des anomalies dans le décompte des voix et des contradictions entre différentes versions du procès-verbal.

Selon Mamadou Biguine Gueye, le recours de Mady Touré auprès de la Commission de Recours de la FSF a été écarté pour « des raisons purement procédurales », sans véritable examen du fond de l’affaire. « Cette décision illustre un verrouillage institutionnel contraire aux principes de transparence et de démocratie », déplore-t-il.

Dans sa lettre, le journaliste exhorte le TAS à « examiner en profondeur les irrégularités du scrutin », à « déclarer l’élection entachée de vices substantiels » et à « ordonner la tenue d’un nouveau vote, équitable et transparent, sous contrôle d’une instance neutre ».

Pour M. Gueye, l’enjeu dépasse le simple cadre électoral : « Le football sénégalais, champion d’Afrique en titre, ne peut être dirigé par une structure entachée de soupçons de corruption. Le silence face à l’inacceptable serait une complicité. »

Le Tribunal Arbitral du Sport n’a pas encore communiqué sur cette saisine citoyenne, qui pourrait ouvrir un nouvel épisode dans la gouvernance du football sénégalais.