Elle décide de faire l’amour pendant 365 jours…Et le résultat est

Pour booster sa relation avec son mari Andy, Brittany a choisi bon d’avoir des rapports sexuels avec son amant, 365 jours.

Brittany Gibbons et son partenaire étaient ensemble depuis très longtemps. Ils avaient eu trois enfants. Un jour, peu après l’arrivée du troisième au monde, cette maman jeta un coup d’œil dans le miroir de sa salle de bain et s’est rendu compte qu’elle ne reconnaissait plus son corps. Elle a senti qu’elle avait négligé beaucoup de choses en elle et cela ne lui permettait pas d’entretenir la flamme d’amour. Elle avait besoin de retrouver confiance en elle et de pimenter son mariage.

Brittany a donc décidé de ne plus cacher son corps et de profiter avec son conjoint de leur intimité, elle a relevé le challenge d’avoir des rapports sexuels chaque jour pendant 365 jours.

Au début, Brittany ressentait les rapports sexuels comme un devoir, mais au fil des mois, elle a commencé à en profiter et à les attendre avec impatience. Elle a constaté que plus elle faisait l’amour, plus elle en voulait. Elle a aussi remarqué qu’elle partageait plus de moments intimes avec son mari et qu’elle s’épanouissait dans sa vie conjugale. Et l’expérience a marché…

C’est une expérience qu’elle recommande à toute personne qui souhaite stimuler et booster sa relation amoureuse.