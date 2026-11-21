Une nouvelle opération contre l’émigration irrégulière a permis l’interception de 134 candidats au départ, vendredi 20 novembre 2026, dans plusieurs localités de la Gambie.

Conduite par le Département gambien de l’immigration (GID), l’opération a été menée à Sami, Brufut, Tanji et Batokunku, dans les régions de North Bank et de West Coast.

Parmi les personnes interpellées figurent 90 Sénégalais, 38 Gambiens, 5 Guinéens et un ressortissant sierra-léonais. Le groupe est composé de 117 hommes et 17 femmes, dont 14 mineurs : 12 garçons et 2 filles.

Les personnes interceptées ont été conduites au centre de migration du GID à Tanji, où elles sont soumises aux procédures administratives prévues par les protocoles en vigueur.