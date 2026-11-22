Boubacar Seye, président de l’organisation Horizon Sans Frontières, interpelle les autorités sénégalaises sur la persistance de l’émigration irrégulière et l’ampleur des départs vers les îles Canaries. Dans une déclaration, il dénonce l’absence, selon lui, d’une réponse politique à la hauteur de cette urgence nationale et appelle le gouvernement à mettre en place un véritable plan d’action.

L’auteur de cette déclaration s’appuie notamment sur les arrivées enregistrées les 13 et 14 novembre sur les côtes espagnoles. Selon les premiers bilans qu’il évoque, près de 2 000 personnes ont été recensées en deux jours parmi les arrivées par embarcations. Pour Boubacar Seye, ces chiffres traduisent une situation préoccupante, marquée par le départ continu de jeunes Sénégalais en quête de perspectives à l’étranger.

Il estime que les naufrages, les disparitions en mer et la poursuite des départs ne peuvent être traités uniquement à travers des réactions ponctuelles des autorités. Tout en reconnaissant les réactions officielles exprimées après le drame de Kébémer, il considère que les condoléances et les déclarations de circonstance ne sauraient remplacer une véritable politique migratoire.

Pour Horizon Sans Frontières, la lutte contre l’émigration irrégulière doit dépasser l’approche essentiellement sécuritaire, fondée notamment sur les interceptions de pirogues, les arrestations de passeurs et le renforcement des contrôles. Boubacar Seye plaide pour une stratégie davantage axée sur la prévention et le développement, en s’attaquant aux causes profondes des départs, parmi lesquelles le chômage, le manque de perspectives, la précarité des familles et les difficultés du secteur de la pêche.

Dans cette perspective, il propose l’organisation d’Assises nationales des migrations internationales et la mise en place d’une Commission nationale indépendante sur les migrations. Il préconise également le renforcement des campagnes de sensibilisation dans les localités les plus touchées, avec l’implication des familles, des collectivités territoriales, des chefs religieux et des organisations de la société civile.

Le président d’Horizon Sans Frontières appelle aussi au développement d’opportunités économiques pour les jeunes, notamment dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture, de la formation professionnelle et de l’entrepreneuriat. Il insiste, par ailleurs, sur la nécessité d’assurer un accompagnement digne aux familles endeuillées et aux personnes portées disparues.

Boubacar Seye invite ainsi le gouvernement à prendre publiquement la mesure de la crise et à présenter un plan d’action national assorti d’objectifs précis et de mécanismes de suivi. « Il faut arrêter de compter uniquement les pirogues interceptées et commencer à compter les emplois créés, les jeunes formés et les perspectives offertes à notre jeunesse », soutient-il.

Pour lui, le Sénégal ne doit pas s’habituer aux départs de ses jeunes ni aux pertes en vies humaines en mer. Il estime que le silence et l’inaction ne sont plus acceptables face à cette urgence nationale.