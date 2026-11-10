Emploi des jeunes au Sénégal : Medza Ndoye interpelle l’État sur les bas salaires et la précarité

Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, au Premier ministre et aux membres du gouvernement, Medza Ndoye, écologiste, entrepreneur social et culturel et président de l’association Crac, alerte sur les conditions de travail et les faibles rémunérations auxquelles seraient confrontés certains jeunes au Sénégal. Il établit un lien entre la précarité de l’emploi et le désespoir qui peut pousser une partie de la jeunesse à envisager l’émigration clandestine.

L’auteur de la lettre dénonce notamment des situations dans lesquelles des jeunes travailleraient plus de huit heures par jour pour une rémunération de 4 000 FCFA. Une situation qu’il juge préoccupante, estimant qu’un emploi doit permettre à un travailleur de subvenir à ses besoins, de soutenir sa famille, de se loger et de préparer son avenir.

Pour Medza Ndoye, ces rémunérations insuffisantes entretiennent la précarité et fragilisent les perspectives d’une jeunesse pourtant désireuse de travailler et de contribuer au développement du pays. Il considère que lorsque le travail ne permet plus de vivre dignement, le désespoir peut s’installer et conduire certains jeunes à prendre des risques en tentant de rejoindre l’Europe par la mer.

Sept mesures réclamées pour protéger les jeunes travailleurs

Dans sa lettre ouverte, Medza Ndoye demande à l’État de prendre des mesures concrètes pour améliorer les conditions de travail et lutter contre l’exploitation économique des jeunes.

Il préconise notamment le renforcement des contrôles dans les entreprises et les secteurs employant une main-d’œuvre précaire, l’application du salaire minimum légal et le respect des dispositions du Code du travail. Il plaide également pour une rémunération juste, proportionnelle au temps de travail et aux responsabilités confiées.

Ses propositions portent aussi sur la lutte contre l’exploitation économique des jeunes, le respect des horaires légaux, des temps de repos et des conditions de sécurité, ainsi que le développement d’emplois décents, stables et accessibles. Il appelle enfin à renforcer les moyens de l’inspection du travail afin de mieux contrôler les pratiques abusives et de sanctionner les éventuels manquements.

« La jeunesse sénégalaise mérite mieux que la survie »

Pour le président de l’association Crac, la lutte contre l’émigration clandestine ne peut se limiter aux discours sur les dangers des traversées. Elle doit également passer, selon lui, par une action contre les bas salaires, l’exploitation économique et la précarité de l’emploi.

« Notre jeunesse ne demande pas la charité. Elle demande du travail, un salaire juste et la possibilité de vivre dignement dans son propre pays », écrit-il.

Medza Ndoye estime ainsi qu’un jeune qui travaille honnêtement doit pouvoir vivre de son activité, sans avoir à choisir entre accepter une rémunération qu’il juge indigne et risquer sa vie en prenant la mer.

Il conclut en appelant les autorités à faire de la dignité du travail une priorité nationale, affirmant que la jeunesse sénégalaise mérite une véritable place dans le développement de son pays.