Escroqueries par IA : La CDP alerte sur le clonage de voix et les deepfakes

La Commission de protection des données personnelles (CDP) tire la sonnette d’alarme face à la recrudescence des escroqueries utilisant l’intelligence artificielle (IA), notamment le clonage de voix et les deepfakes. Dans un communiqué, l’institution appelle les populations à redoubler de vigilance face à ces nouvelles techniques de fraude, signalées récemment au Sénégal et dans la sous-région.

Selon la CDP, ces procédés permettent à des individus malveillants d’imiter la voix ou l’image d’une personne pour tromper ses proches, ses collaborateurs ou ses partenaires. Leur objectif est notamment de leur soutirer de l’argent ou d’obtenir des informations confidentielles.

La Commission rappelle que la voix et l’image constituent des données à caractère personnel, conformément à la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 relative à la protection des données personnelles. Elle précise que l’enregistrement, la reproduction et l’utilisation de ces éléments, notamment à l’aide de l’intelligence artificielle, sans base légale et à l’insu des personnes concernées, constituent des traitements illicites et déloyaux de données personnelles.

Face à ces menaces, la CDP recommande aux citoyens de vérifier systématiquement l’identité de leurs interlocuteurs. En cas d’appel ou de message vocal suspect, elle conseille de raccrocher et de rappeler directement la personne concernée à partir de son numéro habituel.

L’institution invite également les populations à ne pas céder à la pression de l’urgence et à prendre le temps de vérifier toute demande inhabituelle de transfert d’argent ou de communication d’informations confidentielles. Elle préconise par ailleurs de limiter l’exposition publique des enregistrements vocaux, des vidéos et des autres contenus personnels sur Internet. En cas de doute, la CDP recommande de privilégier les contacts officiels des structures ou administrations concernées.

La Commission appelle l’ensemble des citoyens à faire preuve de discernement face aux appels, messages vocaux et vidéos reçus, particulièrement lorsqu’ils s’accompagnent d’une demande urgente d’argent ou d’informations personnelles.

Elle invite enfin les entreprises et les administrations à renforcer leurs procédures de contrôle et à sensibiliser leurs équipes aux risques liés aux contenus générés ou falsifiés par l’intelligence artificielle.