Etat civil au Sénégal : entre enjeu national et dimension internationale (Par Alioune Aw)

ÉTAT CIVIL AU SÉNÉGAL : ENTRE ENJEU NATIONAL ET DIMENSION INTERNATIONALE

Quelle place pour le Délégué de quartier?

Répondre à cette question suppose d’abord de regarder où et comment l’état civil se joue réellement. Il se joue dans les registres et les services administratifs, mais ses difficultés se vivent d’abord dans les familles et les quartiers. Une naissance non déclarée à temps, un acte difficile à retrouver, une démarche mal comprise ou une situation qui tarde à être régularisée peuvent sembler relever de simples difficultés administratives. Pour la personne concernée, elles peuvent pourtant devenir un véritable obstacle dans son parcours de vie.

La réflexion sur l’état civil ne peut donc se limiter aux procédures, aux registres ou à leur modernisation. Elle doit également porter sur la manière dont le système est compris, utilisé et vécu par les citoyens. Un état civil performant est certes juridiquement sécurisé et techniquement fiable, mais il doit aussi être accessible à ceux auxquels il est destiné.

Cette exigence prend une dimension particulière lorsque les conséquences des insuffisances de l’état civil dépassent les frontières nationales. Un défaut d’enregistrement, une erreur, un retard ou une difficulté à obtenir un document peuvent affecter la scolarisation et l’accès à certains droits et services, et exposer, dans les cas les plus graves, à un risque d’apatridie, mais aussi les démarches liées à l’identité, à la filiation, au mariage, au décès ou à la mobilité internationale.

Le thème du Forum national sur l’état civil, prévu le 23 septembre 2026 au Grand Théâtre de Dakar — « L’État civil au Sénégal : enjeu national, dimension internationale » — invite à élargir le regard. La dimension internationale ne doit cependant pas être considérée comme séparée de l’état civil national. Elle en est, à bien des égards, le prolongement.

Les Sénégalais établis à l’étranger, les familles binationales et l’état civil consulaire illustrent cette continuité : la qualité des démarches accomplies hors du Sénégal dépend directement de la fiabilité de l’enregistrement effectué en amont sur le territoire national. Cette exigence rejoint les engagements du Sénégal dans les cadres africains et internationaux relatifs aux statistiques vitales — engagements dont la décennie de repositionnement portée par l’Union africaine (2017-2026), aujourd’hui à son terme, invite à mesurer les progrès réels.

Car un état civil performant ne se résume pas à des registres mieux conservés, à des procédures numérisées ou à des bases de données interconnectées. Il suppose également que le citoyen sache où aller, comprenne ce qu’on lui demande et puisse être orienté lorsqu’il rencontre une difficulté.

C’est ici que la proximité prend toute son importance : c’est souvent à l’échelle du quartier, auprès d’un acteur qui connaît les familles et leurs réalités, que cette orientation peut le mieux s’exercer. Parmi les acteurs de proximité, le Délégué de quartier occupe à cet égard une position particulière. Il ne doit cependant être ni surévalué ni sous-estimé. Il n’est pas un officier d’état civil et ne peut se substituer aux services légalement compétents. Il ne lui appartient donc ni d’établir, ni de certifier, ni de rectifier, ni d’annuler un acte d’état civil.

En revanche, il se trouve au plus près des populations. Il connaît les réalités de son quartier, les difficultés rencontrées par certaines familles et les incompréhensions qui peuvent parfois éloigner les citoyens de l’administration. Cette position peut constituer un véritable point d’appui pour améliorer l’accès au service public de l’état civil.

Le décret n° 86-761 du 30 juin 1986, modifié par le décret n° 92-1615 du 20 novembre 1992, fixe le statut des délégués de quartier dans les communes du Sénégal. Il fait du Délégué un auxiliaire du Maire et lui confie notamment des missions de sensibilisation, d’appui au recensement et de participation à certaines actions relevant de l’administration locale. Il prévoit également qu’il rend compte aux autorités compétentes des difficultés constatées dans l’exercice des tâches qui lui sont confiées. Ce décret ne mentionne cependant pas la collecte des données d’état civil parmi les missions confiées au Délégué. Dans la pratique, pourtant, son implication dans cette chaîne s’est accrue — sollicitations des familles, appui aux services communaux, remontée d’informations — sans que ce rôle y trouve un fondement juridique.

Cette mission de proximité trouve déjà une application concrète dans le domaine de l’état civil.

Le premier rôle est celui de l’information et de la sensibilisation. Certaines difficultés résultent d’une méconnaissance des obligations, des délais, des procédures ou des services compétents. Une information simple, régulière et adaptée aux réalités locales peut contribuer à prévenir des situations qui deviennent ensuite beaucoup plus difficiles à résoudre.

Le deuxième rôle est celui de l’orientation. Lorsqu’un citoyen rencontre une difficulté, le Délégué ne doit pas apporter une solution juridique ou administrative qu’il n’a pas compétence à donner. Il peut, en revanche, l’aider à identifier le bon interlocuteur, à comprendre la démarche à entreprendre et à éviter des parcours inutiles.

Le troisième rôle est celui de la vigie de proximité. Il ne s’agit pas de surveillance, mais d’écoute, d’observation et d’alerte. Lorsque les mêmes difficultés se répètent dans un quartier — retards, incompréhensions ou obstacles récurrents — leur remontée aux services compétents peut contribuer à améliorer la réponse administrative.

Enfin, le Délégué peut contribuer à la mobilisation communautaire. Les campagnes de sensibilisation, les opérations de régularisation ou les actions destinées à améliorer la connaissance du système d’état civil nécessitent souvent un relais local.

Cette contribution ne remet nullement en cause la répartition des compétences. Elle repose au contraire sur une distinction claire : l’administration conserve la compétence juridique et technique ; le Délégué apporte sa connaissance du terrain, sa capacité de relais, d’information, d’alerte et de mobilisation.

Cette articulation mérite d’être organisée. Des échanges périodiques entre les services de l’état civil, les autorités locales et les Délégués de quartier pourraient permettre d’identifier les difficultés récurrentes. Des mécanismes simples de remontée d’informations, d’orientation et de restitution pourraient également être mis en place. Elle gagnerait surtout à être consacrée par une actualisation du décret n° 86-761, afin que les missions que le Délégué exerce déjà trouvent enfin un fondement juridique clair.

La transformation numérique de l’état civil ne rend pas cette proximité moins nécessaire. Elle la rend peut-être plus importante encore. La dématérialisation peut simplifier les démarches, sécuriser les données et améliorer les délais, mais elle ne supprime ni les difficultés de compréhension, ni les fractures numériques, ni les situations particulières rencontrées par les citoyens. La modernisation des outils doit donc aller de pair avec la modernisation de la relation entre l’administration et les populations.

Entre l’administration qui détient la compétence et les populations qui vivent les difficultés, il existe un espace de proximité. Le Délégué de quartier peut contribuer à mieux l’occuper. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle compétence administrative ni de multiplier les intervenants. Il s’agit de mieux utiliser une présence territoriale existante pour rapprocher le citoyen du service public, prévenir certaines difficultés et faire remonter les réalités du terrain.

Le Forum national du 23 septembre peut être l’occasion d’ouvrir cette réflexion. Car derrière chaque acte d’état civil, il y a une personne, une famille, une identité et, souvent, des droits qui en dépendent. Lorsque cette personne vit à l’étranger ou entretient des liens avec plusieurs pays, la qualité de l’état civil national peut avoir des conséquences bien au-delà de nos frontières.

L’enjeu est donc plus profond qu’une simple réforme administrative : il s’agit de faire en sorte que chaque citoyen puisse être correctement enregistré, reconnu et accompagné dans son parcours administratif, où qu’il se trouve.

Un état civil moderne ne sera pleinement efficace que s’il est à la fois fiable dans ses systèmes, solide dans ses règles et proche de ceux auxquels il est destiné.

La proximité administrative ne se décrète pas ; elle s’organise. Faire du quartier un véritable point d’appui de l’état civil, sans confusion des compétences, c’est contribuer à rapprocher l’administration du citoyen et à renforcer, du territoire national jusqu’au-delà de nos frontières, la crédibilité de notre système d’état civil.

Alioune Aw

Délégué de quartier

Secrétaire général de l’Association des Délégués de quartier

de la Commune de Keur Massar Nord

Email : badou60@gmail.com