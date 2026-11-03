Eventuel retour de Macky : Seydi Gassama met en garde contre toute instrumentalisation de la justice

Le débat autour d’une éventuelle participation de l’ancien président Macky Sall à une prochaine échéance électorale continue de susciter des réactions au Sénégal. Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, a mis en garde contre toute utilisation de l’appareil judiciaire dans le but d’écarter politiquement l’ancien chef de l’État.

Dans une récente déclaration, le défenseur des droits humains estime que l’ouverture ou la réactivation de dossiers judiciaires dans le seul objectif d’empêcher Macky Sall de participer à une élection constituerait une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Une démarche qu’il juge incompatible avec les exigences d’une démocratie fondée sur l’État de droit.

« Sortir des dossiers dans le seul but d’empêcher Macky Sall de participer à une élection serait une instrumentalisation de la justice à des fins politiques ; ce que le peuple sénégalais ne doit plus accepter », a alerté Seydi Gassama.

Le responsable d’Amnesty International Sénégal précise toutefois que cette position ne signifie pas qu’il défend une quelconque forme d’impunité. Il réclame, au contraire, une enquête rigoureuse sur les graves violations des droits humains enregistrées sous le précédent régime.

Selon lui, si les investigations permettent d’établir une responsabilité personnelle de Macky Sall dans ces faits, des poursuites judiciaires devront être engagées contre l’ancien président. « Une enquête doit être menée sur les graves violations des droits humains de son régime et si sa responsabilité personnelle est établie, il doit alors être poursuivi », a-t-il conclu.