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Examen du Budget 2027 du Sénégal : Des députés de Pastef annoncent un « rejet »

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L'Assemblée Nationale du Sénégal

Après avoir rejeté le Projet de Loi de Finances rectificative (PLFR-2026), la Commission des Finances de l’Assemblée nationale examinait, ce samedi, le Projet de Loi de Finances initiale (PLFI) 2027. Le député Ismaila Diallo a, lui, annoncé un rejet.

« LFI 2027 : Recettes, Dette publique et Pouvoirs publics (Présidence de la République, Assemblée nationale, Conseil constitutionnel, Primature, Cour suprême, Cour des comptes) est rejetée », a publié le troisième vice-président de l’Assemblée nationale sur sa page Facebook.

Les précisions de Amadou Bâ

Son collègue Amadou Bâ lui a emboîté le pas en annonçant, à son tour : « En commission des finances et du budget, l’examen du projet de LFI 2027 dans sa partie recettes, dépenses et budget des Institutions constitutionnelles a été rejeté. »

Il a également précisé que deux (2) députés ont voté pour. Le reste de l’opposition a « refusé de le voter » et s’est abstenu, tandis que les députés de Pastef-Les Patriotes ont voté contre, selon ses explications.

Pour l’heure, l’Assemblée nationale n’a pas encore officiellement communiqué sur l’issue des travaux de la commission.

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Source : Seneweb

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