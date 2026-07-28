FDCUIC : Nit Doff démissionne

Mor Talla Guèye, plus connu sous son nom d’artiste Nit Doff, a annoncé, mardi, sa démission de la présidence du Conseil d’administration (PCA) du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC). Dans un message publié sur sa page Facebook, le rappeur justifie son départ par un profond désaccord avec l’évolution du projet politique auquel il dit avoir adhéré.

Revenant sur son engagement aux côtés de Pastef, il rappelle les convictions qui ont motivé son choix : « Nous avons cru en la souveraineté, en la lutte contre le système et en la nécessité d’apporter un véritable changement. »

L’artiste explique avoir accepté cette responsabilité publique « dans le respect des valeurs et des principes » qu’il associait au projet porté par le parti dirigé par Ousmane Sonko.

Selon Nit Doff, la nouvelle configuration politique marque une rupture avec les idéaux qu’il défendait. « Aujourd’hui, Ousmane Sonko, qui incarne ce projet, ne fait plus partie de l’exécutif. Dans le même temps, les reniements se multiplient et le système que nous avons toujours combattu reprend progressivement sa place », déplore-t-il.

Estimant ne plus pouvoir cautionner cette évolution, le rappeur affirme avoir choisi de se retirer de ses fonctions tout en maintenant son engagement politique. « Je quitte ainsi mes fonctions avec la conviction que l’engagement ne se limite pas à un poste, mais qu’il réside avant tout dans la fidélité à ses principes », écrit-il.

Mor Talla Guèye assure qu’il poursuivra son combat en faveur de ses convictions, réaffirmant sa volonté de continuer « le combat pour un Sénégal juste, souverain et fidèle aux idéaux qui ont suscité l’espoir de tout un peuple ».