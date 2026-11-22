Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) entend renforcer son implantation nationale et préparer une nouvelle dynamique politique en perspective des prochaines échéances électorales. Réuni en Assemblée générale ce samedi au siège de l’Alliance pour la République (APR), à Saint-Louis, le front de l’opposition a dressé un tableau préoccupant de la situation politique, économique et sociale du Sénégal. Son coordonnateur, Modou Diagne Fada, a notamment appelé à la construction d’une nouvelle majorité politique à l’horizon 2027.

Une vingtaine de partis et de mouvements politiques ont pris part à cette rencontre, parmi lesquels l’APR, Rewmi, le Parti socialiste (PS), l’AFP, le PLD, Yessal, Parel, le PIT, les LD, Allur, Bok Guis, Taxawu Sénégal, l’UCS, le RDR et Nouvelle Responsabilité, entre autres.

Au cours des échanges, les responsables du FDR ont exprimé leurs inquiétudes face aux difficultés économiques, aux tensions politiques au sommet de l’État entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi qu’aux risques de blocage des institutions. La recrudescence de l’émigration irrégulière, considérée comme une manifestation du désespoir d’une partie de la jeunesse, a également été évoquée.

Prenant la parole, Modou Diagne Fada a décrit une situation nationale particulièrement préoccupante. « Le pays traverse des moments difficiles. C’est un pays qui risque de ne pas avoir de budget. C’est un pays qui est aujourd’hui bloqué et qui subit de plein fouet la guéguerre entre Diomaye et Sonko. Cette guéguerre risque de nous mener très loin, jusqu’au blocage de nos institutions et à une dégradation de l’image du Sénégal à l’extérieur », a-t-il déclaré.

Le coordonnateur du FDR a également évoqué les difficultés auxquelles sont confrontés les secteurs de l’agriculture et de la pêche, ainsi que les problèmes liés aux finances publiques. Il a, dans le même temps, établi un lien entre la situation économique du pays et la recrudescence de l’émigration irrégulière, estimant qu’une partie de la jeunesse, qui avait porté le tandem Sonko-Diomaye au pouvoir lors de la dernière présidentielle, se retrouve aujourd’hui désillusionnée et inquiète pour son avenir.

S’appuyant également sur les déclarations du ministre des Finances concernant la situation économique, Modou Diagne Fada a plaidé pour une mobilisation des forces de l’opposition afin d’alerter l’opinion publique et de proposer une alternative politique.

Dans cette perspective, il a appelé à une meilleure structuration du FDR sur l’ensemble du territoire national. « Le FDR doit se structurer dans tous les départements, dans toutes les communes », a-t-il insisté, invitant les différentes composantes du front à privilégier l’ouverture, la générosité et l’inclusivité.

Pour Modou Diagne Fada, le rassemblement des forces politiques constitue une étape essentielle pour faire émerger une nouvelle majorité parlementaire et ouvrir la voie à une éventuelle cohabitation. Il a ainsi exhorté les responsables à dépasser les intérêts individuels au profit d’une stratégie collective, avec l’ambition de peser sur les prochaines échéances électorales et de préparer une alternance à l’horizon 2027-2029.