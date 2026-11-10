Fonds spéciaux : Babacar Ba met Sonko face à ses positions sur la transparence

La question de la gestion des fonds spéciaux et de la transparence financière de l’État revient au centre du débat politique. Dans une publication sur le réseau social X, Babacar Ba, président de l’ONG Forum du justiciable, a interpellé le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que la haute direction de l’Assemblée nationale, à la suite des déclarations d’Aminata Touré sur les ondes de la RFM.

Au cœur de cette interpellation figure l’attribution de 50 billets pour le pèlerinage à La Mecque. Selon les déclarations de l’ancienne Première ministre, ces billets auraient été financés par les fonds spéciaux alloués à l’institution parlementaire. Pour le Forum du justiciable, cette question dépasse la polémique politique et renvoie aux exigences d’éthique républicaine et de transparence dans la gestion des ressources publiques.

« On ne peut pas dénoncer l’opacité des fonds spéciaux tout en profitant des avantages qu’ils procurent », estime l’organisation. Rappelant les positions d’Ousmane Sonko sur la gestion des fonds spéciaux, le Forum du justiciable considère que le Premier ministre et ses alliés devraient refuser les avantages issus de ces ressources, « sans la moindre hésitation ».

Pour Babacar Ba, la question de la cohérence entre les déclarations publiques et les comportements constitue un enjeu central dans la conduite des affaires publiques. « La cohérence entre le discours et les actes est le premier test de la bonne gouvernance », soutient le président de l’ONG.