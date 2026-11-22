Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris part, ce dimanche 22 novembre 2026, à la randonnée pédestre annuelle des Forces armées. Cette participation intervient quelques jours après la célébration de la 25e édition de la Journée des Forces armées, présidée par le chef de l’État.

À cette occasion, le président de la République a marché aux côtés des officiers, sous-officiers et militaires du rang, en partageant leur parcours et leur effort physique. Une présence qui illustre, selon la Présidence, la proximité du chef de l’État avec les Forces armées et l’importance qu’il accorde aux relations entre les autorités civiles et l’institution militaire.

Cette participation a également été présentée comme une illustration du concept « Armée-Nation », fondé sur les liens entre les Forces armées et les populations. La stabilité du Sénégal repose notamment sur une Armée républicaine, attachée aux institutions et proche des citoyens.

Le chef de l’État a, par ailleurs, réaffirmé son engagement en faveur de la modernisation des Forces armées et de l’amélioration des conditions d’épanouissement des hommes et des femmes qui les composent.