Ghana : Carlos Queiroz quitte les Black Stars après un début de campagne difficile

C’est terminé entre Carlos Queiroz et le Ghana. La Ghana Football Association (GFA) et le sélectionneur portugais ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration, au lendemain d’un début de campagne particulièrement difficile dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

La décision intervient après la lourde défaite des Black Stars face à la Gambie (2-4), jeudi à l’Accra Sports Stadium, lors de la deuxième journée des qualifications. Selon les éléments rapportés autour de cette rencontre, le Ghana n’avait plus connu une défaite aussi lourde dans un match de qualification pour la CAN depuis 51 ans.

Cette défaite est venue s’ajouter à celle concédée lors de la première journée face à la Côte d’Ivoire (0-2), au Stade de la Paix de Bouaké. Après ces deux revers consécutifs, Carlos Queiroz et la GFA ont donc décidé de mettre un terme à leur collaboration.

Dans un message adressé à la Fédération, aux joueurs et au peuple ghanéen, le technicien portugais a confirmé son départ. Il a notamment évoqué sa volonté de construire une équipe compétitive, tout en estimant que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de son projet n’étaient pas réunies.

Nommé avec l’objectif de relancer les Black Stars, Carlos Queiroz n’aura finalement dirigé que six rencontres officielles. Son bilan se résume à une victoire, un match nul et quatre défaites.

Son unique succès restera celui obtenu face au Panama (1-0) lors de la première journée de la Coupe du Monde 2026. Une victoire qui n’aura pas suffi à inverser la dynamique de la sélection ghanéenne.

Après cette séparation, la Ghana Football Association devra désormais se pencher sur la succession du technicien portugais et préparer la suite de la campagne qualificative pour la CAN 2027.