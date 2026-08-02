Grand Magal 2026 : le ministère de la Famille apporte son soutien aux détenus du Camp pénal

À l’occasion du 18 Safar, marquant la célébration du Grand Magal de Touba 2026, le Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, à travers son Service des Actions sociales, a organisé, le 1er août 2026, une opération de solidarité en faveur des personnes détenues au Camp pénal.

Cette initiative s’inscrit dans la politique de prise en charge des couches vulnérables conduite par le département ministériel. Elle vise à accompagner les détenus durant cette importante fête religieuse, en réponse aux besoins qu’ils avaient exprimés à l’approche du Magal.

Les bénéficiaires ont salué ce geste de solidarité et ont exprimé leur reconnaissance à l’endroit de Madame Marie Angélique Mame Selbé Diouf, Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités. Ils ont également formulé des prières à son endroit, estimant que cette action répond concrètement à leurs préoccupations.

De son côté, l’administration pénitentiaire a apprécié l’engagement du ministère en faveur de la solidarité, de la dignité humaine et de l’amélioration des conditions de vie des personnes privées de liberté, en particulier lors des grandes célébrations religieuses.