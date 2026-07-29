Grand Magal 2026 : Le ministre de l’Intérieur évalue l’état des préparatifs

À quelques jours de la célébration du Grand Magal de Touba, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar CISSÉ, a présidé, ce mardi 28 juillet 2026, une réunion d’évaluation des préparatifs de l’édition 2026 de cet important événement religieux.

Organisée dans la cité religieuse de Touba, la rencontre a réuni les autorités administratives, les collectivités territoriales, les Forces de Défense et de Sécurité, les services techniques ainsi que le comité d’organisation, mobilisés pour assurer le bon déroulement du Magal.

À son arrivée, le ministre a été accueilli par Serigne Bassirou MBACKÉ Abdou Khadre, porte-parole et représentant du Khalife général des Mourides. Il a transmis à cette occasion les salutations de Son Excellence le Président de la République avant de saluer l’engagement de l’ensemble des acteurs impliqués dans les préparatifs.

Mouhamadou Makhtar CISSÉ a notamment félicité le gouverneur de la région de Diourbel ainsi que le maire de Touba pour la diligence et la qualité des travaux réalisés en vue de l’accueil des milliers de fidèles attendus.

Au cours de la réunion, le ministre a également recommandé l’organisation d’un bilan après le Grand Magal afin de tirer les enseignements de cette édition et de renforcer les dispositifs pour les prochaines célébrations. Il a souligné que le développement constant de la ville de Touba impose une adaptation continue des moyens et de l’organisation.

En clôturant les travaux, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a rappelé que le Grand Magal demeure un hommage à l’œuvre et à l’héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a formulé des prières pour que cette édition 2026 se déroule dans un climat de paix, de ferveur religieuse et de communion, au bénéfice de la communauté mouride et de l’ensemble des Sénégalais.