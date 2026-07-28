Grand Magal : Abass Fall en visite à Touba

À quelques jours du Grand Magal de Touba, le maire de Dakar, Abass Fall, s’est rendu dans la ville sainte pour effectuer une visite de courtoisie et de dévotion (« ziyaara ») auprès du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Accompagné d’une importante délégation composée de conseillers municipaux et de responsables de l’administration de la Ville de Dakar, l’édile de la capitale est venu solliciter les prières du guide religieux et lui témoigner son attachement.

À l’issue de l’audience, Abass Fall a salué la stature spirituelle du khalife général, mettant en avant son rôle au sein de la confrérie mouride, de la communauté musulmane et, plus largement, de la nation sénégalaise. Il a également formulé des prières pour « une longue vie et une excellente santé » à l’endroit de Serigne Mountakha Mbacké.

Profitant de cette visite, le maire de Dakar a évoqué les enjeux liés à la sécurité routière à l’approche du Grand Magal, période marquée par une forte affluence sur les principaux axes menant à Touba.

Face à l’intensification attendue du trafic, Abass Fall a lancé un appel à la responsabilité des automobilistes. Il a exhorté les conducteurs à « respecter strictement le Code de la route » afin de prévenir les accidents et de permettre aux milliers de pèlerins de rallier la cité religieuse « dans des conditions de sécurité optimales ».