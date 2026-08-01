Grand Magal de Touba 2026 : la Police nationale renforce son dispositif de sécurité

À moins de 24 heures du Grand Magal de Touba 2026, la Police nationale a considérablement renforcé son dispositif de sécurisation dans la ville sainte afin d’assurer la protection des millions de pèlerins attendus pour cette édition. Les forces de l’ordre sont pleinement mobilisées pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens tout au long de cet important rendez-vous religieux.

Dans les principaux axes de circulation, les lieux de rassemblement et les sites stratégiques de Touba, la présence policière est désormais fortement perceptible. Les différents services de la Police nationale sont déployés sur le terrain dans le cadre d’un dispositif destiné à prévenir les incidents, fluidifier les déplacements et assurer une prise en charge rapide de toute situation nécessitant une intervention.

En amont de cette phase opérationnelle, le Directeur de la Sécurité publique, le Commissaire divisionnaire de Police Ndiarra Sène, s’était rendu à Touba le jeudi 30 juillet 2026. Il y avait présidé une réunion stratégique au Commissariat spécial de Touba avec les responsables des unités engagées, avant d’effectuer une tournée de reconnaissance des différents postes avancés afin de s’assurer de l’état de préparation des équipes.

Cette visite de commandement avait permis d’évaluer les dispositifs mis en place et de renforcer la coordination entre les différentes unités appelées à intervenir pendant le Grand Magal.

À travers cet important déploiement, la Police nationale réaffirme sa détermination à assurer la sécurité des pèlerins, à préserver leurs biens et à garantir le bon déroulement du Grand Magal de Touba 2026 avant, pendant et après l’événement.

Les autorités policières invitent enfin les populations à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les forces de sécurité en signalant toute information utile ou tout comportement suspect via le numéro vert gratuit 800 00 17 00.