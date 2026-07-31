Grand Magal de Touba : Seize accidents et quarante-quatre blessés, la Gendarmerie renforce son dispositif

À l’approche du Grand Magal de Touba, la Gendarmerie nationale intensifie ses actions de prévention et de sécurisation du trafic routier. Selon les données relayées par L’Observateur, seize accidents de la circulation ont été enregistrés le 30 juillet 2026 sur les principaux axes menant vers la ville sainte, faisant au total quarante-quatre blessés.

Le bilan fait état de sept accidents sur l’autoroute A2 Ila Touba, de six sur la Route nationale n°3 (RN3) et de trois autres sur différents axes desservant la capitale du mouridisme.

Afin de limiter les perturbations de la circulation et d’intervenir rapidement en cas d’incident, la Gendarmerie a déployé six engins de levage lourds sur les points identifiés comme les plus accidentogènes. Ces équipements sont destinés à évacuer rapidement les véhicules accidentés et à fluidifier le trafic.

L’objectif affiché par les forces de sécurité est clair : « réduire les accidents de la circulation à un taux bien en deçà des éditions précédentes ». Dans cette optique, les gendarmes multiplient les opérations de contrôle et veillent au respect des limitations de vitesse sur les autoroutes, les routes nationales et les axes secondaires.

La capitaine Diédhiou, du Bureau des relations publiques de la Gendarmerie, rappelle que les limitations varient selon les tronçons : « fixant à 110 km/h à certains endroits des autoroutes, contre 50 km/h en agglomération, 90 km/h à certains endroits et 70 km/h à l’approche des points de péage… »

Les contrôles radar ont déjà permis de relever plusieurs excès de vitesse particulièrement préoccupants. Selon le quotidien, un automobiliste circulant à 230 km/h a été flashé sur l’autoroute. Les informations recueillies ont été immédiatement transmises au Poste de contrôle opérationnel (PCO), permettant l’identification puis l’interpellation du conducteur.

D’après les mêmes sources, ce type d’infraction est régulièrement constaté. Pour l’heure, les autorités privilégient encore la sensibilisation des usagers, tout en prévenant que « des cas similaires sont répertoriés quotidiennement. Pour le moment, l’accent est davantage mis sur la sensibilisation des usagers. Toutefois, à la survenance d’un accident mortel, une mesure d’arrestation est prise de fait ».