Grand Parti : les responsables fidèles à Malick Gakou actent la poursuite des activités

Les responsables départementaux restés au Grand Parti se sont réunis ce samedi pour acter la poursuite des activités de la formation politique, après le départ de son président sortant, Malick Gakou, vers les rangs du Pastef.

L’annonce a été faite par le coordinateur des cadres du Grand Parti, Pape Médoune Sow. La rencontre a réuni des responsables venus de plusieurs régions du Sénégal, au terme de deux mois de tensions internes consécutives à la décision de Malick Gakou de rejoindre le Pastef.

Selon Pape Médoune Sow, les responsables présents représentent 30 départements sur l’ensemble du territoire couvert par le parti. Il a annoncé la publication prochaine de cette cartographie. Le coordinateur des cadres reconnaît que certaines fédérations départementales ont suivi Malick Gakou, mais affirme que la majorité du maillage territorial du Grand Parti demeure fidèle à la ligne politique initiale, désignée sous le nom de « Projet alternatif ».

Sur le plan statutaire, Pape Médoune Sow s’appuie sur l’article 3 des statuts du parti. Celui-ci prévoit que la qualité de membre se perd automatiquement en cas d’adhésion à une autre formation politique. Selon lui, l’adhésion de Malick Gakou au Pastef équivaut ainsi à une démission du Grand Parti, sans qu’une décision supplémentaire des instances du parti soit nécessaire.

Interrogé sur une éventuelle dissolution de la formation politique, le coordinateur des cadres a invoqué l’article 27 des statuts. Celui-ci conditionne la dissolution à la tenue d’un congrès réunissant les trois quarts des délégués porteurs de la carte de membre et à un vote favorable à cette même majorité.

En l’absence d’un tel congrès, Pape Médoune Sow estime que le Grand Parti continue d’exister sur les plans juridique et politique.

Concernant les alliances politiques, il a indiqué que le Grand Parti demeure, pour l’heure, une formation autonome, distincte du Pastef comme du nouveau parti présidentiel. La question d’éventuelles alliances sera, selon lui, examinée à l’approche des prochaines échéances électorales.