Grand Yoff : La police démantèle un marché clandestin de téléphones

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a mené, le 26 juillet 2026, une opération d’envergure ayant conduit au démantèlement d’un site illégal de vente de téléphones portables, communément appelé « Maket Bi », installé au marché de Grand Yoff. L’intervention a permis la saisie de 74 appareils et l’interpellation de six personnes.

Déployée entre 16 heures et 19 heures, cette opération fait suite à une hausse des plaintes pour vols de téléphones enregistrées ces dernières semaines dans le secteur. Les investigations, appuyées par des opérations de géolocalisation, orientaient de manière récurrente les enquêteurs vers ce point de vente présumé.

Les services de police rappellent que de précédentes interventions avaient permis de freiner les activités liées au recel de téléphones volés, contribuant ainsi à améliorer la sécurité dans le quartier. Cependant, les autorités ont constaté une reprise progressive de ces activités illicites, rendant nécessaire une nouvelle action pour restaurer l’ordre public.

Au terme de cette descente, les policiers ont procédé à la saisie conservatoire de 74 téléphones portables, dont 58 smartphones, 6 téléphones classiques et 10 appareils abandonnés sur place par deux individus ayant pris la fuite.

Par ailleurs, six personnes ont été interpellées afin de vérifier l’origine des terminaux retrouvés en leur possession. Placés en garde à vue, les suspects restent à la disposition des enquêteurs, tandis que les appareils saisis ont été consignés dans le cadre de la procédure.

L’enquête se poursuit afin d’identifier les éventuels propriétaires des téléphones et de déterminer l’étendue du réseau impliqué dans ce trafic présumé.