Grève générale 72 heures : Le FSDT revendique une mobilisation massive

Au terme des trois jours de grève générale décrétés les 21, 22 et 23 octobre 2026, le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) dresse un bilan qu’il juge largement positif. Dans son troisième communiqué de presse, l’organisation syndicale salue une « mobilisation massive » des travailleurs à travers le territoire national.

Selon le FSDT, le mot d’ordre de débrayage a été largement suivi par les travailleurs, malgré un contexte marqué, d’après le communiqué, par « des réquisitions et des menaces ». Le Front félicite les salariés pour leur détermination ainsi que les organisations syndicales membres pour leur engagement.

L’organisation voit dans cette mobilisation le signe d’une forte unité syndicale et d’une volonté de défendre les acquis sociaux, les droits des travailleurs et les libertés syndicales.

Pour évaluer cette mobilisation et déterminer les prochaines étapes du mouvement, le FSDT annonce la tenue d’une conférence de presse ce samedi 24 octobre 2026 à 10 heures, dans les locaux de la CNTS à Keur Madia. Cette rencontre doit permettre de dresser le bilan complet des 72 heures de grève et de définir la suite à donner à l’action syndicale.

« Unis et déterminés, nous poursuivrons le combat jusqu’à la satisfaction de nos revendications ! », conclut le communiqué, réaffirmant la volonté du Front de poursuivre la mobilisation.