Guédiawaye : Une bagarre entre deux ados de 14 ans tourne au drame

Une altercation entre deux adolescents de 14 ans a failli virer au drame à Wakhinane-Nimzatt, dans le département de Guédiawaye. Dans son édition du samedi 24 octobre 2026, L’Observateur rapporte que les faits se sont déroulés le 19 octobre, vers 19 heures, entre M. T. Mbengue, mécanicien, et son ami B. Diagne.

Selon les informations rapportées par le quotidien, la dispute a dégénéré en une violente confrontation au cours de laquelle les deux adolescents auraient utilisé des tessons de bouteille. D’après les déclarations recueillies pendant l’enquête auprès du charretier B. Mbengue, qui a maîtrisé M. T. Mbengue avant de le conduire au poste de police de Wakhinane-Nimzatt, B. Diagne aurait porté les premiers coups, atteignant le mécanicien à la tête et au thorax.

Entendu par les enquêteurs, M. T. Mbengue aurait confirmé cette version des faits. Il a déclaré que son antagoniste avait sorti le tesson de bouteille en premier. Il affirme ensuite avoir réussi à lui arracher l’objet avant de lui porter, à son tour, plusieurs coups sur le corps.

La confrontation a laissé les deux adolescents avec des blessures apparentes. L’état de B. Diagne a nécessité une évacuation à l’hôpital Roi Baudouin, où il a été admis aux urgences avant de subir une intervention chirurgicale.

À l’issue de sa garde à vue, M. T. Mbengue a été déféré au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour violences et voies de fait ayant occasionné des blessures apparentes. Selon L’Observateur, la victime était toujours hospitalisée au moment des faits rapportés.