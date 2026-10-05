Hommage : Décès de l’Écrivain et Ministre Cheikh Hamidou Kane (Par Dr. Pierrette Herzberger-Fofana)

Hommage : Décès de l’Écrivain et Ministre Cheikh Hamidou Kane (1928-2026)

L’ ÉCRIVAIN et l’HOMME d’ÉTAT

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès de l’illustre écrivain et homme politique Sénégalais, Cheikh Hamidou Kane, survenu à Dakar le 3 octobre 2026.

Né à Matam en 1928, Cheikh Hamidou Kane avait publié en 1961 un roman ” “L’Aventure ambigüe traduit depuis dans une quarantaine de langues. Il a aussi été gouverneur de Thiès puis ministre du Plan et de la Coopération dans les années 1980. et a occupé de hautes fonctions à l’étranger, à l’Unicef et dans des universités étrangères comme au Canada.

Une grande figure de la Littérature s’en est allée au royaume des ombres . Cheik Hamidou Kane nous laisse comme viatique son célèbre roman , “L’Aventure ambigüe”, l’un des plus beaux chefs-d’œuvre des Belles Lettres, un classique de la littérature mondiale. La portée universelle et philosophique de son œuvre est toujours d’actualité. Le livre transcende les frontières et enrichit la réflexion aux confluents de deux civilisations: africaine et européenne.

“L’Aventure ambigüe , son roman est enseigné aujourd’hui dans de nombreux établissements scolaires et universitaires en Afrique et ailleurs dans le monde .

En avril 1984, lors d’un voyage d’études au Sénégal que j’avais organisé avec des étudiants et des enseignants allemands de l’université Erlangen-Nuremberg, Cheikh Hamidou Kane, alors ministre, nous avait reçus dans son bureau, puis m’avait accueillie à son domicile.

Je garde un souvenir précieux de cette rencontre et de l’entretien qu’il m’a accordé le 26 avril à Dakar.”. En sa mémoire, je publierai cet entretien sur mon blog..

A sa famille éplorée, au monde des Lettres et de la Culture, au Sénégal, à l’Afrique je présente mes sincères condoléances.

Qu’il repose en paix sous le regard bienveillant de ses ancêtres.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Citoyenne d’honneur de la ville d’Erlangen

Ancienne Député au Parlement européen

www.herzberger-fofana.eu