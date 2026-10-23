Idrissa Seck brise le silence…il va prendre la parole

Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, s’apprête à faire son grand retour sous le feu des projecteurs. L’homme politique annonce une rencontre avec la presse ce mardi 27 octobre 2026 à partir de 17 h, au complexe Fun City.

​​Depuis le terme de la dernière élection présidentielle, le chef de file de Rewmi avait observé un silence absolu, ne prenant la parole sur aucun sujet d’actualité nationale. Cette sortie médiatique marquera ainsi sa toute première prise de parole publique depuis plusieurs mois.

Ancien Premier ministre sous le président Abdoulaye Wade (de 2002 à 2004) et ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Idrissa Seck figure parmi les personnalités majeures de la scène politique sénégalaise. Il s’est présenté à quatre reprises à l’élection présidentielle, lors des scrutins de 2007, 2012, 2019, où il s’était hissé à la deuxième place, et 2024.