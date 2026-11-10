Impasse budgétaire… PASTEF, cause et solution du blocage du pays

La scène politique sénégalaise traverse une zone de turbulences inédite, marquée par un paradoxe institutionnel troublant. D’un côté, le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) s’affirme plus que jamais comme un acteur central porteur d’exigences de rupture, de transparence et de vérité budgétaire. De l’autre, sa position intransigeante face aux textes financiers de l’État, illustrée par les crispations et les désaccords autour de la Loi de finances rectificative (LFR) et du budget, érige un mur de contestation au cœur même des rouages de la République.

Ce blocage institutionnel persistant ne se résume nullement à une simple joute oratoire ou à un désaccord de surface entre alliés d’hier ou opposants d’aujourd’hui ; il paralyse de manière dramatique et profonde l’ensemble de l’action publique. En s’opposant fermement aux trajectoires financières avancées par l’exécutif, PASTEF soulève certes des interrogations légitimes sur la sincérité des comptes hérités, la gestion de la dette publique et la protection urgente du pouvoir d’achat des citoyens. Le parti entend ainsi marquer une rupture définitive avec les vieilles méthodes de gestion opaque et exiger une traçabilité rigoureuse des deniers publics, jouant de fait un rôle de vigie intransigeante face aux dérives du passé.

Cependant, il est impératif de reconnaître que cette posture de fermeté absolue, érigée en dogme, produit des effets collatéraux redoutables pour l’ensemble du pays. En pesant lourdement sur le calendrier et l’adoption de la LFR, et en complexifiant à l’extrême l’examen des lois de finances, c’est toute la machine étatique qui se retrouve grippée. De nombreux secteurs clés de l’économie nationale, allant de l’investissement public dans les infrastructures aux services décentralisés les plus essentiels, subissent de plein fouet les répercussions dévastatrices de cette impasse. Ce qui met ainsi en péril la fluidité des décaissements et la concrétisation des politiques de développement.

Pour les populations sénégalaises, cette confrontation au sommet se traduit au quotidien par une anxiété grandissante face à la persistance de la cherté de la vie et à une atonie économique étouffante. Le citoyen lambda, profondément soucieux de voir les promesses de transformation sociale et de prospérité partagée se matérialiser concrètement, assiste aujourd’hui impuissant à un enlisement où les urgences sociales absolues risquent d’être purement et simplement éclipsées par des considérations bureaucratiques, de procédure ou de doctrine politique partisane.

C’est précisément la raison pour laquelle le PASTEF gagnerait grandement, dans l’intérêt supérieur de la nation, à adopter une posture beaucoup plus souple, pragmatique et moins rigide. En maintenant une pression excessive sur l’exécutif par le biais de refus ou de réticences systématiques face aux arbitrages budgétaires indispensables, le parti prend le risque politique majeur de s’aliéner une frange importante de cette même population qui attend des solutions concrètes, immédiates et palpables à ses difficultés quotidiennes, plutôt qu’une interminable guerre de tranchées institutionnelle.

Adopter une main moins lourde et faire preuve de plus de flexibilité de la part des Patriotes ne signifierait en aucun cas une capitulation politique, un reniement des promesses faites, ni un renoncement aux idéaux sacrés de bonne gouvernance. Cela témoignerait au contraire d’une maturité politique supérieure, d’une clairvoyance exemplaire et d’une capacité réelle à concilier l’exigence légitime de transparence avec le sens supérieur de l’État et la nécessité absolue de ne pas asphyxier l’économie nationale.

Le gouvernement dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye, pourtant issu de la même mouvance réformatrice et porteur des mêmes aspirations de changement, se retrouve ainsi confiné dans une position particulièrement délicate, pris en étau entre la légitimité militante de sa base parlementaire et l’impératif pragmatique de gouverner un pays en crise. Cette configuration inédite met en lumière de manière éclatante les limites objectives d’un exercice solitaire ou cloisonné du pouvoir, où la séparation constitutionnelle des pouvoirs ne doit en aucun cas rimer avec rupture totale du dialogue républicain.

Dès lors, l’organisation rapide d’une discussion franche, directe et ouverte autour d’une même table s’impose plus que jamais comme une impérieuse nécessité entre les dirigeants de PASTEF et l’équipe gouvernementale nommée par le président Diomaye. Il est urgent de dépasser les rancœurs, d’harmoniser les visions stratégiques, de purger définitivement les incompréhensions d’ordre technique et d’aplanir les divergences sur la trajectoire budgétaire afin de repartir enfin sur des bases saines, consensuelles et constructives.

Seul un compromis dynamique, forgé courageusement dans la concertation, la coresponsabilité et le respect mutuel, permettra de dénouer l’écheveau institutionnel qui paralyse actuellement le pays. Le Sénégal a un besoin vital de l’énergie créatrice de sa jeunesse, de la rigueur de ses élites politiques et de la stabilité intangible de ses institutions pour réussir sa transition historique ; il est grand temps que la raison l’emporte pour le bien suprême et l’avenir de la nation.

La rédaction de Xibaaru