Incendies en France : La vigilance reste maximale

La France demeure confrontée à une série d’incendies d’une ampleur exceptionnelle, particulièrement dans le sud-ouest du pays, où des centaines de sapeurs-pompiers et d’importants moyens aériens restent mobilisés. Depuis le 22 juillet, plus de 220 000 personnes ont été évacuées en Gironde, l’une des plus vastes opérations de ce type jamais organisées dans le pays.

Mercredi 29 juillet, d’importantes reprises de feu ont été signalées à Lanton, en Gironde, entraînant une nouvelle mobilisation des secours, épaulés par de nombreux volontaires. Malgré des températures élevées, le mégafeu « n’a pas progressé », a indiqué dans la soirée la préfète, tout en appelant à la plus grande prudence.

Les autorités avaient annoncé dès le mercredi matin que l’incendie était « toujours stabilisé », une expression utilisée pour signifier que le feu ne gagne plus de terrain, même s’il demeure actif.

Pour empêcher toute reprise, un vaste chantier de 127 kilomètres de « coupes tactiques » est actuellement réalisé par les équipes de la Défense de la forêt contre les incendies d’Aquitaine. L’objectif est de priver les flammes de combustible et de limiter tout risque de propagation.

Selon la préfète, si les conditions météorologiques favorables se maintiennent dans les prochains jours, un retour progressif à la normale pourrait être envisagé dans les zones sinistrées.

En déplacement à Bordeaux le 27 juillet, le président français Emmanuel Macron avait toutefois appelé à la vigilance, rappelant que l’incendie « continue d’être virulent » et qu’il était nécessaire de rester « extrêmement prudent » face à un phénomène encore imprévisible.

Sur un autre front, la préfecture du Var a annoncé mardi soir que l’incendie qui touchait le massif du Gros Bessillon était désormais « officiellement fixé », marquant une avancée importante dans la lutte contre les feux qui frappent plusieurs régions françaises.