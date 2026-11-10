Innovation technologique : Oumar Willane récompensé aux Las Vegas Top Tech Awards 2026

L’ingénieur informaticien sénégalais Oumar Willane, fondateur et directeur général de Prodigia, a remporté le Spectrum Innovation Award lors de la 16e édition des Las Vegas Top Tech Awards 2026. La distinction lui a été remise à l’Allegiant Stadium de Las Vegas, aux États-Unis.

Organisée par Vegas Inc et Spectrum Business, cette cérémonie récompense des acteurs de la communauté technologique du sud du Nevada pour leur innovation et leur leadership. Oumar Willane figure parmi les 13 lauréats sélectionnés sur plus de 130 nominés.

Le prix lui a été attribué pour une plateforme logicielle infonuagique qu’il a conçue et développée aux États-Unis. Cette technologie permet de réconcilier en quelques minutes des opérations financières qui nécessitaient auparavant plusieurs jours de traitement manuel.

Formé dans des universités américaines, Oumar Willane cumule plus de vingt ans d’expérience au sein de multinationales. Architecte de solutions cloud certifié AWS, il est également inventeur ou co-inventeur de trois technologies en instance de brevet.

À Dakar, il dirige Prodigia, une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels et de matériels avancés. Ses activités couvrent notamment les progiciels, les logiciels sur mesure, l’intelligence artificielle, le data engineering, les systèmes autonomes, l’Internet des objets (IoT) et les capteurs intelligents.

L’entreprise développe notamment ProdigiaERP, une plateforme de gestion intégrée qui couvre plusieurs domaines, dont la finance selon les normes SYSCOHADA, les achats, les ventes, les ressources humaines, la paie et les opérations portuaires. La solution est également enrichie par ProdigIA, son intelligence artificielle.

Fondée en 2003 et basée à Dakar, Prodigia affirme vouloir mettre son expertise technologique au service des entreprises et des institutions. La société entend également contribuer à la formation et à l’emploi des jeunes Sénégalais.

« Ce prix est d’abord une fierté pour le Sénégal. Il montre que nos ingénieurs peuvent concevoir des technologies de niveau mondial. Avec Prodigia, je veux mettre cette expertise au service des entreprises sénégalaises et former la prochaine génération de talents du numérique », déclare Oumar Willane.

Cette distinction vient ainsi mettre en lumière le parcours international de cet ingénieur sénégalais et son engagement à développer des solutions technologiques destinées notamment au marché sénégalais.