Inondations : Ibrahima Thiam interpelle Sonko sur son bilan et met Al Amine Lô au défi

Dans une tribune intitulée « Sonko est parti, les eaux sont restées », Ibrahima Thiam, président du parti ACT, revient sur la gestion des inondations durant les deux années d’Ousmane Sonko à la Primature et interpelle son successeur, Al Amine Lô, sur les défis qui l’attendent.

L’auteur pose d’abord la question du « véritable bilan » d’Ousmane Sonko en matière de lutte contre les inondations. Selon lui, l’ancien Premier ministre connaissait l’ampleur du phénomène, son coût ainsi que les limites des politiques précédentes. Il rappelle également qu’il avait promis aux Sénégalais un « règlement définitif » du problème.

Pour Ibrahima Thiam, les inondations qui continuent d’affecter plusieurs quartiers, avec des familles déplacées et des eaux stagnantes, interrogent sur les changements réellement intervenus durant les deux années passées à la Primature. Il reconnaît toutefois qu’un problème installé depuis plusieurs décennies ne pouvait nécessairement être résolu en deux ans. Mais, estime-t-il, un gouvernement se présentant comme celui de la rupture devait être en mesure d’imprimer « une nouvelle trajectoire » à l’action publique.

Dans ce contexte, il s’interroge sur la finalisation d’un Programme national de prévention et de gestion des inondations demandée par le Président de la République alors que le pouvoir était déjà en place depuis plus d’un an. Pour lui, cette situation pose la question du cadre stratégique censé donner corps à la promesse de « règlement définitif ».

Ibrahima Thiam estime par ailleurs que l’exigence de reddition des comptes défendue par Ousmane Sonko doit également s’appliquer à son propre bilan. Il considère que la question essentielle n’est pas de savoir si le problème pouvait être entièrement réglé en deux ans, mais de déterminer si une nouvelle trajectoire a réellement été engagée.

« Si oui, qu’il la présente et en démontre les résultats. Sinon, qu’il explique pourquoi son passage à la Primature n’a rien produit », écrit-il.

Le président de l’ACT revient également sur les politiques menées avant l’arrivée d’Ousmane Sonko à la Primature. Il cite notamment des progrès qu’il estime avoir été enregistrés sous le gouvernement de Macky Sall dirigé par Abdoul Mbaye, évoquant le cas de l’hôpital Maguilène Senghor, qui avait, selon lui, cessé d’être régulièrement inondé pendant l’hivernage.

Au-delà de la construction de nouvelles infrastructures, Ibrahima Thiam insiste sur l’importance de l’entretien des ouvrages et dispositifs existants. Il estime que cette dimension doit également être prise en compte dans l’évaluation de l’action publique contre les inondations.

Le dossier revient désormais à Al Amine Lô, successeur d’Ousmane Sonko à la Primature. Pour Ibrahima Thiam, le nouveau Premier ministre « n’a pas à répondre du passé, mais il répondra de l’avenir ».

Il appelle ainsi à la mise en place d’un programme national de prévention et de gestion des inondations « clair, financé, calendarisé et évaluable ». Il réclame également des ouvrages de drainage livrés à temps, l’identification des zones à risque, la désignation des responsables et la publication de comptes rendus publics.

Selon lui, les Sénégalais n’attendent plus de discours, mais des résultats concrets et durables. Ibrahima Thiam estime que le bilan d’Ousmane Sonko doit désormais être confronté à sa promesse de « règlement définitif » des inondations. Quant à Al Amine Lô, il prévient que son action sera évaluée sur les réalisations et non sur les annonces.