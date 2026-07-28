Jean Michel Sène dément toute procédure judiciaire à son encontre

Jean Michel Sène est monté au créneau pour démentir les informations faisant état d’une procédure judiciaire engagée contre lui par le parquet financier. Dans une déclaration rendue publique, il affirme qu’aucune poursuite n’est actuellement dirigée contre sa personne et dénonce ce qu’il qualifie de « déformation des faits » par une partie de la presse.

« Aucune procédure judiciaire engagée par le parquet financier ne me vise. Aucune », a-t-il déclaré, assurant vouloir rassurer les nombreuses personnes qui l’ont contacté à ce sujet. Selon lui, les informations relayées dans certains médias relèvent « d’une déformation des faits par une certaine presse soucieuse de faire dans la sensation et de vendre plutôt que d’informer avec rigueur ».

Jean Michel Sène reconnaît toutefois avoir été informé, depuis quelque temps, de l’existence d’investigations portant sur son patrimoine. Il précise que plusieurs administrations et institutions, notamment la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), la Conservation foncière, des études notariales ainsi que des banques, ont été sollicitées dans le cadre de ces vérifications.

Malgré ces investigations, il se dit serein quant à leur issue. « Rien de compromettant ne sera trouvé contre ma personne. Je dis bien rien. Qu’ils fouillent alors », a-t-il affirmé.

Il soutient également que la gestion des ressources publiques s’est toujours faite dans le respect de la transparence. « Nous avons, depuis le début, choisi de préserver les deniers publics dans la transparence et la vérité. Les faussaires et autres coupables sont connus. Qu’on les interpelle ! », a-t-il conclu.