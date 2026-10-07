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JOJ Dakar 2026 : 136 athlètes sénégalais engagés dans 23 disciplines

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Le Sénégal sera représenté par 136 athlètes aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. La délégation sénégalaise prendra part aux compétitions dans 23 disciplines sportives. Parmi les disciplines concernées figurent notamment le badminton, le handball, le baseball, la lutte, le basketball et le wushu.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la préparation de la jeunesse sportive sénégalaise à ce rendez-vous international organisé à Dakar. Le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a ainsi dévoilé la liste des 136 athlètes appelés à défendre les couleurs du Sénégal dans les différentes disciplines au programme des JOJ Dakar 2026.

 

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