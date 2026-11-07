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JOJ Dakar 2026 : Élisabeth Diatta offre au Sénégal sa première médaille d’or historique

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Le Sénégal tient sa première médaille d’or de l’histoire des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Élisabeth Diatta a inscrit son nom dans l’histoire du sport sénégalais en remportant la finale de lutte de plage, dans la catégorie des moins de 55 kg, face à une adversaire japonaise.

Lors de ce combat décisif, la représentante sénégalaise a fait preuve d’une grande discipline tactique et d’un sang-froid remarquable. Grâce à des prises efficaces et décisives, elle est parvenue à prendre le dessus sur son adversaire pour s’adjuger la médaille d’or.

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