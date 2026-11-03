JOJ Dakar 2026 : La présidente du Comité olympique israélien félicite le Sénégal

La présidente du Comité olympique israélien, Yael Arad, a dressé un bilan très positif de l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. En marge des compétitions, l’ancienne médaillée olympique s’est notamment dite impressionnée par la cérémonie d’ouverture au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio et par la qualité des infrastructures mises à la disposition de la jeunesse sénégalaise.

Organisée le samedi 31 octobre, la cérémonie d’ouverture a été marquée par des prestations artistiques, musicales et chorégraphiques mettant en valeur le patrimoine sénégalais et africain. Plus d’un millier d’artistes et de comédiens ont participé à cette mise en scène consacrée à la jeunesse, à la diversité culturelle et aux idéaux olympiques. Ce rendez-vous inaugural a également constitué une étape importante pour le Sénégal, qui accueille la première manifestation olympique organisée sur le continent africain.

Au-delà de cette cérémonie et de la participation des onze athlètes israéliens aux compétitions, Yael Arad a particulièrement insisté sur l’héritage que ces Jeux laisseront au pays. Selon elle, les infrastructures construites ou réhabilitées à cette occasion représentent un acquis durable pour les jeunes Sénégalais, en leur offrant de meilleures conditions d’accès à la pratique sportive et à l’entraînement de haut niveau.

La dirigeante israélienne a également évoqué les perspectives de coopération entre les deux pays dans le domaine sportif. Elle a annoncé l’ouverture de discussions avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), notamment autour des technologies de performance, de la médecine du sport et de la préparation scientifique des athlètes. « Nous allons parler de notre collaboration et de la façon dont nous pouvons explorer le travail ensemble », a-t-elle déclaré à propos de son entretien avec le président du CNOSS.

Cette coopération pourrait notamment porter sur plusieurs domaines de l’accompagnement des sportifs, dont la préparation mentale, la nutrition, la physiothérapie et les méthodes d’adaptation aux conditions climatiques extrêmes. Autant de pistes de collaboration qui pourraient permettre aux deux instances olympiques d’explorer des échanges scientifiques et techniques au bénéfice de la préparation des athlètes.