L’Alliance pour la République (APR) entend faire valoir sa contribution dans la réussite des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Dans une étude publiée en novembre 2026 par sa Cellule Analyses et Prospective (CAP), l’ancien parti au pouvoir met en avant les investissements en infrastructures réalisés sous la présidence de Macky Sall, qu’il présente comme le socle de l’organisation de cet événement sportif historique.

Alors que le régime actuel a régulièrement critiqué la gestion financière de l’ancien pouvoir, notamment autour de l’affaire de la dette cachée, cette publication constitue une manière pour l’APR de défendre son bilan et de revendiquer une part importante du succès des premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain.

Dans cette note d’analyse, la CAP rappelle que les JOJ Dakar 2026, organisés du 31 octobre au 13 novembre, ont réuni 2 700 athlètes âgés de 14 à 17 ans, issus de 204 comités nationaux olympiques, autour de 25 sports et 153 épreuves avec médailles. Pour l’APR, cette réussite repose largement sur des infrastructures réalisées bien avant la tenue de la compétition.

« Jeux réussis parce que le pays avait construit à l’avance », résume le document, qui insiste sur le rôle des investissements engagés sous Macky Sall. La cellule d’analyse rappelle notamment que le Sénégal avait obtenu l’organisation de cette compétition à Buenos Aires, le 8 octobre 2018, face aux candidatures du Botswana, du Nigeria et de la Tunisie. Initialement prévus en 2022, les Jeux avaient ensuite été reportés à 2026.

L’étude souligne que l’ancien président avait fait le choix de construire en amont les grandes infrastructures nécessaires. « Un grand événement international ne se prépare pas en quelques mois. Il faut d’abord des routes, des trains et des équipements qui servent tous les jours. Les Jeux viennent ensuite profiter de ce socle », relève la CAP, qui rappelle également l’attachement de Macky Sall à la jeunesse dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE).

Dans son analyse, la CAP met particulièrement l’accent sur le corridor reliant Dakar, Diamniadio et Saly, sur environ 55 kilomètres. Elle présente l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), inauguré en décembre 2017, comme la principale porte d’entrée des délégations étrangères.

Le document revient également sur les différentes phases de construction de l’autoroute reliant Dakar à Diamniadio, puis Diamniadio à l’AIBD et enfin l’aéroport à Mbour. Ces infrastructures, selon l’APR, ont facilité les déplacements entre les différentes villes hôtes et les sites de compétition.

Le transport ferroviaire occupe également une place importante dans cette démonstration. La note souligne le rôle du Train express régional (TER), dont la seconde phase, reliant Diamniadio à l’AIBD sur 19 kilomètres, a été mise en service le 28 septembre 2026. Avec les 36 kilomètres déjà exploités depuis décembre 2021, le réseau atteint ainsi 55 kilomètres.

À cela s’ajoute le Bus Rapid Transit (BRT), entré en exploitation commerciale en mai 2024 sur un corridor de 18,3 kilomètres entre le Plateau et Guédiawaye. Pour la CAP, ces deux moyens de transport constituent un réseau de mobilité de masse ayant contribué à faciliter l’organisation des Jeux.

La Cellule Analyses et Prospective consacre également une partie de son étude au pôle urbain de Diamniadio, présenté comme l’un des principaux centres de la compétition.

Elle rappelle que le stade Abdoulaye Wade, d’une capacité de 50 000 places et inauguré en février 2022 pour un coût annoncé de 156 milliards de FCFA, a accueilli la cérémonie d’ouverture ainsi que les épreuves de tir à l’arc.

La Dakar Arena, inaugurée en août 2018 après un investissement de 10 milliards de FCFA, a pour sa part accueilli les compétitions de badminton et de futsal. Le Dakar Expo Center, inauguré le 25 novembre 2018, a également servi de cadre à plusieurs disciplines en salle, notamment l’escrime, la gymnastique, le judo, le taekwondo, le tennis de table et le wushu.

L’étude cite enfin l’Université Amadou Mahtar Mbow, livrée en décembre 2022 et complétée par des installations destinées à la compétition, qui a accueilli le village olympique.

En retraçant treize années de réalisations, depuis les premiers chantiers autoroutiers jusqu’à l’organisation des JOJ, l’APR entend inscrire la réussite de Dakar 2026 dans la continuité des investissements réalisés sous Macky Sall.

La note, qui s’appuie notamment sur des données du Comité international olympique (CIO), des opérateurs d’infrastructures et de la presse nationale, insiste sur la vocation durable de ces équipements.

« Ces équipements continuent de servir les Sénégalais après les Jeux », souligne le document, qui présente ainsi les JOJ Dakar 2026 comme l’aboutissement d’un processus de construction engagé bien avant l’arrivée de la compétition au Sénégal.