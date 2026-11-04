JOJ Dakar 2026 : Les Lionceaux du futsal arrachent une victoire précieuse face au Panama

L’équipe nationale du Sénégal de futsal a signé sa première victoire aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Les Lionceaux se sont imposés sur le score de 5-4 face au Panama, au Complexe Iba-Mar-Diop, au terme d’une rencontre disputée jusqu’à la dernière seconde.

Ce succès, obtenu lors de leur deuxième sortie dans le tournoi, permet aux Sénégalais de relancer leur parcours dans la compétition. Grâce à cette victoire, la sélection nationale occupe désormais la troisième place de son groupe.

Les Lionceaux joueront leur qualification pour les demi-finales samedi à 17 h 30 GMT face à l’Afghanistan. Cette équipe a été battue 2-1 par l’Argentine lors de sa précédente rencontre.

Cette confrontation s’annonce décisive pour les Sénégalais, qui devront s’imposer pour décrocher leur billet pour le dernier carré. Un véritable rendez-vous à quitte ou double pour poursuivre l’aventure dans ces JOJ à domicile.