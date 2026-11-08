JOJ Dakar 2026 : Ndeye Khady Anna Diatta offre au Sénégal une troisième médaille d’or

Le Sénégal poursuit sa belle moisson aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Ndeye Khady Anna Diatta a décroché une troisième médaille d’or pour le pays en remportant la finale de la lutte de plage dans la catégorie des 45 kg.

La championne sénégalaise s’est imposée face à la Mexicaine Karen Araceli Rios Silva, au terme d’un parcours remarquable dans la compétition.

Avec cinq combats disputés et autant de victoires, Ndeye Khady Anna Diatta réalise un sans-faute et confirme les performances de la lutte sénégalaise sur la scène des JOJ Dakar 2026.

Ce nouveau sacre vient renforcer le bilan du Sénégal dans cette discipline et inscrire le nom de la jeune athlète parmi les championnes de cette édition historique organisée à domicile.