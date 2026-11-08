JOJ Dakar 2026 : Un dispositif anti-drone déployé pour sécuriser les sites de compétition

Dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, les forces de sécurité renforcent la surveillance de l’espace aérien et des zones stratégiques. Un dispositif combinant des technologies de pointe dédiées à la neutralisation des drones et la présence active des policiers au sol a été mis en place.

Cette surveillance combinée vise à faire respecter strictement les restrictions de l’espace aérien et à prévenir toute intrusion susceptible de compromettre la sécurité de l’événement.

Le dispositif couvre notamment les sites de compétition, les hôtels accueillant les délégations ainsi que les axes stratégiques. Dans les airs comme au sol, les forces de l’ordre veillent ainsi à garantir la sécurité autour des installations liées aux JOJ Dakar 2026.