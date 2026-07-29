Journée mondiale contre les hépatites : Absa Faye appelle à une mobilisation générale

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, célébrée le 28 juillet, la Première dame du Sénégal, Absa Faye, a réaffirmé son engagement en faveur de la prévention, du dépistage et de l’accès universel aux soins. Elle s’exprimait lors d’une journée de réflexion organisée à l’UCAD 2 par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, à travers le Programme national de lutte contre les hépatites (PNLH), en partenariat avec le Réseau des associations de lutte contre les hépatites (RALCH) et l’association Saafara Hépatites Sénégal.

Placée sous le thème « L’élimination pour tous, partout et maintenant », cette rencontre a réuni autorités sanitaires, professionnels de santé, partenaires techniques et représentants de la société civile autour des stratégies visant à renforcer la lutte contre cette maladie.

Dans son intervention, Absa Faye a rappelé que « les hépatites virales demeurent une menace majeure pour la santé publique », tout en soulignant les progrès réalisés grâce aux avancées médicales. Selon elle, la prévention, le dépistage, la vaccination et les traitements disponibles offrent désormais des perspectives réelles pour sauver des vies et envisager l’élimination de la maladie.

La Première dame a toutefois insisté sur la nécessité de garantir un accès équitable aux services de santé. « Cette ambition ne pourra devenir une réalité que si chacun, où qu’il vive, peut accéder aux services de santé dont il a besoin, sans obstacle ni discrimination », a-t-elle déclaré.

Absa Faye a également salué les efforts du ministère de la Santé, des autorités sanitaires, des professionnels de santé, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations engagées dans la lutte contre les hépatites, qui « œuvrent chaque jour pour renforcer la prévention, améliorer le dépistage et accompagner les personnes vivant avec les hépatites ».

Elle a lancé un appel à une mobilisation collective afin de faire de l’élimination des hépatites une réalité, en renforçant les actions de sensibilisation, de prévention et d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire national.