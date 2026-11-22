La ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, a appelé les acteurs de la filière pêche à privilégier le dialogue, la solidarité et la concertation pour assurer une gestion durable des ressources halieutiques. Elle s’exprimait samedi à Kaolack, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la pêche, organisée par la Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED).

« La pêche a besoin de dialogue plutôt que de confrontation, de solidarité plutôt que de division et de concertation plutôt que de dispersion », a-t-elle déclaré devant les différentes composantes de la filière, réunies autour du thème : « Transparence et bonne gouvernance des pêches : quel rôle pour le Parlement et la société civile face aux enjeux de redevabilité et de durabilité de la pêche au Sénégal ? »

La ministre a insisté sur l’importance d’une mobilisation collective pour relever les défis du secteur, soulignant qu’aucune organisation ne peut, à elle seule, apporter des réponses aux difficultés rencontrées. Parmi les principales contraintes, elle a notamment évoqué la raréfaction des ressources halieutiques, les effets du changement climatique, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ainsi que les difficultés d’accès aux infrastructures de conservation et de transformation.

Face à ces enjeux, Amy Mara Dièye a présenté les priorités du gouvernement, axées sur la restauration des ressources halieutiques, la modernisation de la pêche artisanale, l’amélioration de la sécurité des pêcheurs et le renforcement des infrastructures de conservation et de transformation.

Elle a également annoncé des mesures en faveur de la promotion d’une aquaculture durable, ainsi que le renforcement de l’accès des femmes et des jeunes aux financements, aux équipements et à la formation.

S’inscrivant dans la vision Sénégal 2050, la ministre a rappelé l’ambition de faire des ressources halieutiques un levier de souveraineté alimentaire, de création d’emplois et de développement économique, selon l’APS.