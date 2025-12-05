Kaolack célèbre le 2ᵉ anniversaire du Centre Ansoumana Dione pour les malades mentaux

La ville de Kaolack s’apprête à accueillir un évènement majeur dédié à la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. L’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) célébrera, le samedi 17 janvier 2026, le deuxième anniversaire du Centre Ansoumana Dione de Kaolack, spécialisé dans l’accompagnement gratuit des malades mentaux.

La cérémonie est placée sous le haut parrainage du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Elle mobilisera des milliers de participants, dont de hautes personnalités, des acteurs sociaux, ainsi que des familles de patients dont l’état de santé s’est stabilisé grâce à leur prise en charge au sein du centre.

L’ASSAMM a, en ce sens, adressé un courrier officiel au Chef de l’État, pour l’inviter à présider la rencontre. Selon son président, Ansoumana Dione, cette célébration offrira l’occasion de présenter les réalisations du centre en matière de soins psychiatriques accessibles et gratuits.

Par ailleurs, Moussa Fall, Président de l’Alliance pour la Promotion du Développement Local (APRODEL), a été désigné invité spécial de l’évènement, en reconnaissance de son engagement auprès des populations de Kaolack.

Référence nationale dans la prise en charge des maladies mentales, le Centre Ansoumana Dione s’est distingué par son approche sociale en faveur des personnes errantes ou issues de familles vulnérables. De nombreux patients ont pu retrouver leurs capacités mentales et réintégrer leurs familles.

Pour renforcer son plaidoyer en faveur de la gratuité des soins, l’ASSAMM prévoit d’inviter plusieurs institutions internationales ainsi que des représentations diplomatiques accréditées au Sénégal. L’association souhaite faire du modèle kaolackois un exemple à reproduire dans d’autres pays.