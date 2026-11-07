Kaolack : un individu interpellé à Kasnac avec 3,7 kg de chanvre indien

Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong a interpellé un individu à Kasnac, dans la commune de Kaolack, pour détention et trafic présumés de chanvre indien. L’opération a permis la saisie de 3,7 kg de drogue et de 15 cornets, selon les informations communiquées par la Police.

Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de chanvre indien sur l’axe reliant le garage Dakar au marché Occass.

Les éléments de la Brigade de recherches se sont rendus sur les lieux pour mener les investigations. Un dispositif de surveillance leur a permis de repérer le suspect après quelques minutes. Rapidement encerclé, il a été fouillé et trouvé en possession de 15 cornets de chanvre indien conditionnés dans du papier blanc.

Les enquêteurs ont ensuite procédé à une perquisition dans la chambre du mis en cause. Cette opération a permis de découvrir cinq autres blocs de chanvre indien, une sacoche contenant une somme d’argent présumée provenir de la vente de drogue, deux paires de ciseaux, un téléphone portable ainsi qu’une importante quantité de papier kraft similaire à celui utilisé pour le conditionnement des cornets saisis.

À l’issue de l’intervention, le suspect a été conduit au poste de police et placé en garde à vue. Les produits prohibés ont été saisis et placés sous scellés.