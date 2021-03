Karim Wade devenu milliardaire au Qatar…

Don de 16 véhicules rutilants au PDS : Karim Wade en exil au Qatar subitement…riche

Il apparait parfois, certaines situations, certains faits, certains gestes qui peuvent être si étranges. Sans que cela ne soit l’objet du plus petit démenti, il est rapporté dans la presse que Karim Wade a fait une dotation de seize (16) rutilantes voitures au Parti démocratique sénégalais (PDS) pour l’aider à mener une tournée dans le Sénégal des profondeurs. Tiens, tiens ! Karim Wade qui vit en exil au Qatar depuis sa sortie de prison à la suite d’une grâce présidentielle, est-il devenu subitement milliardaire, au point de faire un tel geste ?

Karim Wade avait été jugé et condamné devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) pour s’être enrichi illicitement durant le règne de son père, l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade. A l’époque, il était désigné comme le puissant ministre du ciel et de la terre. Tout passait au Sénégal par Karim Wade.

Le fils de Me Abdoulaye Wade et ancien puissant ministre du ciel et de la terre avait ainsi quitté le Sénégal pour son exil doré qu’il vit bien à présent au Qatar. Il avait juré sur tous les livres religieux et sur tous les saints qu’il n’a rien à voir de toutes les accusations dont il fait l’objet, qu’il n’a jamais pompé dans les caisses du trésor et que…jusqu’à l’extinction, aucun bien illicite ne lui sera imputé.

Pourtant, après cinq ans de présence sur les bords du Golfe persique où il se trouve en exil, Karim Wade serait devenu riche, voire plus riche que Crésus. D’où des interrogations sur la provenance des milliards en sa possession. En pleine pandémie alors que la crise est partout, Karim Wade fait débarquer au Sénégal, 16 rutilantes voitures. Au moment où des personnes qui ont perdu tous leurs biens à cause de lui, ne parviennent même pas à se payer un vélo pour aller chercher du boulot.

Karim Wade doit vraiment des explications au peuple sénégalais. Il doit expliquer comment, il s’est fait retrouver milliardaire, alors qu’il vit en exil depuis cinq ans au Qatar. Karim Wade profite de la situation alors qu’au Sénégal, l’on ne parle plus que de l’affaire Ousmane Sonko pour faire débarquer 16 rutilants véhicules mis à la disposition du PDS et au nom du PDS pour éviter que les voitures soient saisies par le trésor public…

Karim Wade a bien choisi le contexte pour le faire. Mais, au fait, et s’il commençait par rembourser les 138 milliards…qui aideraient bien à soulager les populations en cette période de pandémie.

La rédaction de Xibaaru