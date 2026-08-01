Kédougou : Deux individus arrêtés avec du skunk et plus de 300 comprimés de Tramadol

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a interpellé, le 29 juillet 2026, deux individus pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue de type skunk, détention de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement ayant conduit les enquêteurs à mettre en place une discrète surveillance des suspects. Après plusieurs heures d’observation, les éléments de la BRS ont ciblé la principale mise en cause, suivie lors d’une opération de livraison portant sur deux comprimés de Tramadol.

Quelques instants après cette transaction présumée, les policiers ont effectué une descente inopinée au domicile des deux suspects. La perquisition de leur chambre a permis de découvrir 113 comprimés de Tramadol ainsi que 26 paquets de skunk soigneusement dissimulés dans une chaussette cachée sous des chaises superposées.

Les investigations se sont poursuivies dans une autre pièce de l’habitation, où les enquêteurs ont saisi un bloc de 400 grammes de skunk en vrac, 40 paquets supplémentaires de cette drogue, ainsi que 200 comprimés de Tramadol dissimulés sous la selle d’une moto stationnée sur les lieux.

Au terme de l’opération, les policiers ont saisi un total de 313 comprimés de Tramadol, 400 grammes de skunk en vrac et 66 paquets de skunk, portant un nouveau coup aux réseaux présumés de trafic de stupéfiants dans la région de Kédougou.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer l’étendue du réseau dans lequel ils seraient impliqués.