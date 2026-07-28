Kédougou : Deux suspects arrêtés après une importante saisie de Tramadol et de Kush

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, rattachée à l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a démantelé un présumé réseau de trafic de drogues opérant dans le village de Bambaranding. Deux individus ont été interpellés avant d’être présentés au parquet.

L’opération, menée le 20 juillet 2026 à la suite de renseignements faisant état d’activités illicites dans cette localité, a conduit les enquêteurs jusqu’à deux suspects partageant la même chambre. Les investigations ont permis d’établir qu’ils se livraient notamment à la commercialisation de comprimés de Tramadol et de Kush.

Au cours de la perquisition, les agents ont découvert 550 comprimés de Tramadol, 200 grammes de Kush en vrac ainsi que 127 cornets de cette substance, dissimulés dans leur lieu d’habitation. Les recherches se sont ensuite poursuivies dans une case voisine utilisée comme dépôt, où les policiers ont mis la main sur 1 500 comprimés supplémentaires de Tramadol et un bloc de 600 grammes de Kush.

Au total, cette intervention a permis la saisie de 2 050 comprimés de Tramadol, de 800 grammes de Kush en vrac et de 127 cornets de Kush.

Les deux mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de produits psychotropes, trafic de Kush, vente illicite de médicaments ainsi qu’exercice illégal de la profession de pharmacien. À l’issue de leur garde à vue, ils ont été déférés devant le parquet pour la suite de la procédure judiciaire.