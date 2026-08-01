Le paysage politique sénégalais fait face à une reconfiguration majeure. Porté au pouvoir par une jeunesse assoiffée de rupture, le PASTEF voit aujourd’hui son hégémonie idéologique contestée par l’émergence du mouvement KIIRAAY. Entre procès en légitimité, bataille de symboles et rivalité pour capter la ferveur populaire, les deux entités se livrent une guerre feutrée mais féroce pour incarner le véritable visage du patriotisme et de la souveraineté. Enquête sur un duel qui redéfinit les codes de l’engagement citoyen.

Le choc des doctrines : Qui incarne la rupture ?

Le PASTEF a bâti son ascension fulgurante sur le concept de Souverainisme et de Don de soi pour la patrie. Pour le parti au pouvoir, le patriotisme est une marque déposée, forgée dans les années de lutte et de répression.

Face à ce bloc, le mouvement KIIRAAY se dresse non pas comme une opposition classique, mais comme un miroir critique. KIIRAAY tente de briser le récit exclusif du PASTEF en proposant une vision alternative de la protection sociale et de la préservation des valeurs nationales, refusant qu’un seul parti s’approprie la définition du « bon citoyen ».

Profils croisés : Qui mène la fronde de Kiiraay ?

Face aux figures historiques du pouvoir forgées dans l’opposition radicale, le mouvement Kiiraay déploie des visages au positionnement bien distinct. Leurs leaders partagent des caractéristiques communes qui dessinent la trajectoire de cette nouvelle force. On y retrouve des technocrates dissidents. Anciens cadres de l’administration ou experts sectoriels, ils articulent leur discours autour de la rigueur de l’État, reprochant subtilement au parti au pouvoir un manque d’expérience managériale.

Il y a aussi les déçus de la première heure. Activistes et intellectuels ayant soutenu la rupture lors de l’alternance présidentielle menée par Bassirou Diomaye Faye, ils estiment aujourd’hui que la trajectoire initiale a été dévoyée et cherchent à recentrer le débat sur les urgences sociales.

Et enfin entrent dans la compétition des figures de la modération civile. Universitaires et juristes, ils capitalisent sur le concept de KIIRAAY qui évoque la protection, le voile protecteur ou l’abri, pour se poser en rempart contre la polarisation politique excessive.

Guerre numérique : Algorithmes contre réseaux de terrain

L’affrontement pour le « monopole patriotique » se joue d’abord sur les écrans, là où la jeunesse sénégalaise passe la majeure partie de son temps. Les stratégies numériques de communication divergent radicalement. La machine de guerre PASTEF repose sur une armée de cyber-activistes ultra-coordonnés, l’utilisation massive de vidéos en direct sur les plateformes comme TikTok ou Facebook et une rhétorique offensive visant à disqualifier immédiatement toute critique interne.

Alors que la contre-offensive KIIRAAY privilégie la production de contenus explicatifs, d’infographies chiffrées et de formats courts axés sur l’évaluation des politiques publiques, tentant de déplacer le terrain de l’émotion vers celui des résultats.

Mais, il y a à côté la bataille des hashtags qui est une concurrence féroce pour dicter les tendances quotidiennes sur les réseaux sociaux au Sénégal, où chaque mot d’ordre est immédiatement contré par le camp adverse à coup de mèmes et de capsules vidéo.

Paroles de Sénégalais : Le ressenti de la rue

Pour mesurer l’impact de cette rivalité au quotidien, les témoignages citoyens illustrent parfaitement la fracture des opinions au cœur de Dakar. Malick Ndior, 26 ans, étudiant à l’UCAD (Pro-PASTEF) livre son opinion: « le patriotisme ne s’improvise pas. Le PASTEF a versé son sang pour libérer ce pays du vieux système. KIIRAAY arrive après la bataille pour donner des leçons de gouvernance, c’est trop facile. La rupture demande du temps et de la loyauté ».

Aminata Dial, 34 ans, commerçante à Sandaga (Sympathisante KIIRAAY) voit autrement les choses. « J’ai voté pour le changement, mais le panier de la ménagère ne ment pas. KIIRAAY pose les vraies questions sur la protection des plus faibles. Le patriotisme, ce n’est pas seulement crier dans les meetings, c’est protéger le peuple contre la précarité ».

Alors que Cheikh Sarr, 42 ans, instituteur à Thiaroye (Observateur neutre) trouve que: « cette compétition est une bonne chose pour notre démocratie. Le PASTEF pensait avoir un chèque en blanc, mais KIIRAAY leur rappelle qu’aucun parti n’est propriétaire de l’espoir des Sénégalais. Cela oblige tout le monde à travailler. Donc, la concurrence est une bonne chose dans un pays qui se dit émergent. Cela pousse les uns et les autres à l’essentiel et à aller de l’avant ».

En définitive, la guerre du « monopole patriotique » entre le PASTEF et Kiiraay marque la maturité nouvelle de l’espace public sénégalais. L’époque où le patriotisme se mesurait à l’aune des slogans de l’opposition ou des promesses d’alternance est révolue. L’irruption de Kiiraay brise définitivement l’illusion d’une pensée unique du changement et force le parti au pouvoir à se confronter au pluralisme de la rupture.

Pour le Sénégal, ce duel est une excellente nouvelle. Il transforme une transition politique potentiellement hégémonique en un laboratoire d’idées dynamique, où la légitimité ne se décrète plus par le passé militant, mais par l’efficacité présente. Que ce soit sur le terrain de la communication numérique ou dans les arbitrages socio-économiques du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, la concurrence idéologique va s’intensifier.

Le curseur du débat s’est déplacé : le patriotisme n’appartient plus à un parti, il appartient au peuple qui en évalue les dividendes. Le vainqueur final de cette confrontation ne sera pas celui qui aura crié le plus fort sur les réseaux sociaux, mais celui qui aura apporté les réponses les plus concrètes aux aspirations économiques, démocratiques et sociales des Sénégalais.

Aly Saleh