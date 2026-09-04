Kolda : Un homme conduit au parquet pour viol présumé sur une mineure

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kolda a interpellé puis conduit devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kolda, le 3 septembre 2026, un individu poursuivi pour des faits de détournement de mineure et de viol suivi de grossesse sur mineure.

L’affaire a débuté le 30 août 2026, après le dépôt d’une plainte par le père d’une jeune fille âgée de 15 ans et scolarisée en classe de 6e secondaire. Selon le plaignant, des changements physiologiques et comportementaux constatés chez sa fille l’ont conduit à l’interroger. La jeune fille aurait alors reconnu être enceinte et avoir été victime d’un viol qu’elle attribue au mis en cause.

Le père a également déclaré aux enquêteurs que l’homme serait déjà impliqué dans une affaire similaire. Il affirme que celui-ci aurait enceinté sa fille cadette, alors mineure, en 2021. À l’époque, la famille aurait décidé de ne pas saisir la justice après son intervention.

Entendue dans le cadre de l’enquête, en présence constante de son père, la jeune fille a déclaré que le mis en cause profitait de l’absence de ses parents pour l’inviter dans sa chambre. Elle affirme qu’il la contraignait ensuite à avoir des rapports sexuels malgré son refus.

Interpellé dans le cadre de cette affaire, le mis en cause a été placé sous écrou pour détournement de mineure et viol suivi de grossesse sur mineure. Face aux enquêteurs, il aurait toutefois nié avoir entretenu des rapports sexuels avec la jeune fille âgée de 15 ans.

Les examens médicaux requis auprès du médecin-chef responsable du centre médico-légal de l’hôpital régional de Kolda ont fait état de « lésions hyménales multiples anciennes » ainsi que d’une grossesse évolutive estimée à 20 semaines d’aménorrhée et six jours.

À l’issue de l’enquête, le mis en cause a été conduit au parquet de Kolda. La procédure se poursuit.