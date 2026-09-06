La Chambre de Commerce et d’Investissement Sénégal–Europe sera officiellement lancée à Bruxelles

La Chambre de Commerce et d’Investissement Sénégal–Union Européenne (CCISE) lancera officiellement ses activités les 17 et 18 septembre 2026 à Bruxelles, en Belgique. Cette initiative vise à renforcer les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Sénégal et l’Union européenne.

Présentée comme une plateforme économique indépendante, la CCISE entend devenir une « interface de référence entre les acteurs économiques sénégalais et européens ». Elle ambitionne notamment de faciliter les échanges, d’encourager les investissements et de favoriser la création de partenariats et de projets structurants entre les deux espaces économiques.

La Chambre aura pour mission de mobiliser les acteurs économiques, financiers et industriels souhaitant développer de nouveaux marchés au Sénégal et profiter des opportunités de croissance offertes par le pays. Elle entend également faciliter l’identification de partenaires et la création de relations d’affaires durables entre les acteurs économiques sénégalais et européens.

À travers sa plateforme, la CCISE prévoit de mettre en relation les acteurs publics, privés, financiers et techniques. Elle souhaite également accompagner les entrepreneurs, notamment ceux de la diaspora sénégalaise, dans la structuration et la concrétisation de leurs projets d’investissement et de coopération. La Chambre entend par ailleurs promouvoir l’expertise sénégalaise et valoriser les produits et entreprises du Sénégal sur les marchés européens.

Le lancement officiel, prévu les 17 et 18 septembre à Bruxelles, réunira des décideurs publics et privés, des chefs d’entreprise, des investisseurs, des institutions financières, des organisations professionnelles et des porteurs de projets. Le programme prévoit notamment des tables rondes, conférences, rencontres institutionnelles, échanges B2B et B2G, ainsi que des séances de mise en relation entre entreprises, investisseurs et partenaires potentiels.

Les discussions porteront notamment sur l’investissement et le financement, la promotion du Made in Sénégal sur les marchés européens ainsi que sur plusieurs secteurs considérés comme stratégiques. Il s’agit notamment de l’agro-industrie et de la transformation locale, des infrastructures, de l’énergie et de la transition énergétique, ainsi que du numérique, de l’innovation et des services.

À travers ce lancement, la CCISE souhaite créer un cadre permanent de dialogue, de coopération et de développement des affaires entre les entreprises sénégalaises et européennes. La Chambre ambitionne ainsi de rapprocher les entreprises, investisseurs, institutions, organisations professionnelles et porteurs de projets afin de favoriser la création de partenariats, d’investissements productifs et d’opportunités mutuellement bénéfiques.

La nouvelle plateforme économique entend également accompagner les entreprises sénégalaises souhaitant accéder au marché européen et faciliter l’identification d’investisseurs européens intéressés par les opportunités offertes par le Sénégal.

La CCISE adresse ses remerciements aux autorités sénégalaises et européennes, aux institutions partenaires, aux entreprises privées et parapubliques, aux investisseurs, aux organisations professionnelles et aux dirigeants économiques ayant manifesté leur intérêt ou confirmé leur participation aux deux journées de lancement.

Les 17 et 18 septembre 2026 à Bruxelles, la Chambre de Commerce et d’Investissement Sénégal–Union Européenne entend ainsi ouvrir officiellement une nouvelle passerelle économique entre le Sénégal et l’Europe, autour de l’investissement, de l’innovation, du commerce et d’un partenariat durable.