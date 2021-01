Pape Sarr fait des révélations explosives sur Boubacar Seye

L’horizon s’assombrit de plus en plus pour le pauvre Boubacar Seye qui a juré de se frayer un chemin sur l’échiquier politique sénégalais en se faisant passer de gré ou de force pour le défenseur des migrants.

Ce sera donc de bon gré ou malgré les migrants mais ce mec a choisi sa route et sa cible, quitte à abandonner sa fameuse patrie de Séville en Andalousie dont il se glorifie si souvent rappelant à qui veut l’entendre qu’il est européen noir car détenant la nationalité espagnole.

Mais de qui se moque Boubacar et que cherche-t-il finalement ?

Quand il vous est donné de le croiser sur un plateau de discussion, dans une rencontre ou séminaire concernant la diaspora sénégalaise il s’empresse de vous dire qu’il s’occupe de migration continentale voire mondiale et que la diaspora sénégalaise ce n’est pas son affaire. Mais en réalité il passe son temps à faire la course vers les plateaux de télévision pour débiter ses sornettes antique régime.

Il se réjouit quelque part du malheur des migrants qui constituent sa matière première et il se presse à balancer des vertes et des pas mûres dès qu’il le peut. Ses accointances lors de la dernière présidentielle de 2019 ne sont pas passés inaperçues mais ce sort a vite été cramé par le parrainage.

Boubacar ou Dr Boubacar puisqu’il m’a dit qu’il est Docteur en Mathématiques ferait mieux de s’inscrire pour enseigner dans nos universités. Il aiderait nos étudiants et serait bien de meilleur apport pour ce peuple qui a besoin de compétences pour réussir l’émergence. Sauf que Monsieur SEYE n’a que faire de ce pays.

Ce qui l’intéresse (ndlr Boubacar) c’est sa liberté de piailler pour nuire au régime, à défaut d’avoir réussi à se faire passer pour une représentation légitime de la diaspora et des migrants en général.

Mon cher Boubacar,

la légitimité ne se décrète pas et pour représenter les migrants, il faut tenir de leurs organisations la mission de représentation. Cela suppose des instances sérieuses et une durée de mission.

Arrêtes donc ton cinéma et assume tes récriminations politiciennes. Même les médias qui t’appellent ne sont pas dupes, ils te passent le micro pour parler des problèmes de la diaspora sachant pertinemment que ton HSF est une coquille vide. Pendant ce temps tu ne rends pas service aux migrants avec tes cris d’orfraie et tes menaces à deux balles.

Je t’ai déjà rappelé que l’activisme pose des limites objectives mais il semblerait que tu sois sourd à nos avertissements. Tu as fini avec ce type d’analyses par faire étalage de tes carences en public parce qu’une analyse lucide du phénomène migratoire relève, au-delà du niveau de développement de nos pays, le niveau d’illusions que des personnes comme vous induisent en laissant croire qu’il y a une suprématie bénéfique à être espagnol.

Mon cher Boubacar,

Alors vous faites partie du problème et au lieu de passer votre temps à crier, exercez-vous plutôt à servir le Sénégal qui vous a forgé avant que vous n’ayez pu voir la terre d’Andalousie.

Retournez donc à Séville dont vous êtes si fier sauf si vous n’y avez plus de place et faites à Valérie vos sornettes à ceux qui sont disposés à vous écouter.

Vous le savez mieux que moi vous faites du théâtre et il est de mauvais goût, alors si vous ne pouvez pas faire amende honorable et rendre service à nos étudiants avec vos compétences supposées en mathématiques, si tant est qu’elles existent, taisez-vous et laissez-nous, nous occuper de ce pays et de nos migrants!.

Arrêtez votre show pour de bon. Please please, please !!!

Pape SARR

Duc de Diapal

Pour la VAR Républicaine