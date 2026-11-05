La fin du monopole numérique…le système PASTEF s’essouffle sur les réseaux sociaux

La récente vidéo selfie du Président Bassirou Diomaye Faye, cumulant plusieurs milliers de vues, marque un tournant majeur dans le paysage politique sénégalais. En brisant délibérément les normes rigides de la communication institutionnelle, cette prise de parole spontanée a suscité un engouement populaire sans précédent. Elle illustre surtout une réappropriation directe du terrain numérique par l’exécutif, remettant en cause l’idée d’un contrôle exclusif des réseaux par l’appareil de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité).

Ce succès d’audience survient pourtant dans un contexte politique particulièrement tendu, caractérisé par un mot d’ordre d’appel au boycott des comptes présidentiels lancé directement par PASTEF. Alors que les militants étaient invités à se désabonner massivement des canaux officiels du chef de l’État pour marquer un désaccord, le compte personnel de Bassirou Diomaye Faye a au contraire enregistré un gain d’abonnés en moins d’une semaine. Ce désaveu tactique met en lumière une autonomisation progressive de l’opinion publique face aux consignes digitales du parti.

Dans une tribune au vitriole largement commentée, le Dr Madior Ly, membre influent du Cercle des Cadres de La République des Valeurs (CECAR), décortique les fondements de ce qu’il identifie comme la mécanique politique de PASTEF. Selon l’analyse de l’enseignant-chercheur, l’ascension spectaculaire du parti de Ousmane Sonko reposerait historiquement moins sur la formulation d’un projet de société étayé que sur une maîtrise quasi-industrielle des algorithmes et une présence agressive sur les plateformes numériques.

L’étude détaillée menée par ce cadre de l’opposition dévoile l’existence d’un dispositif médiatique soigneusement orchestré pendant plusieurs années pour saturer l’espace virtuel. Cette stratégie s’appuyait sur la démultiplication de profils, le cloisonnement des militants au sein de groupes WhatsApp et Telegram fermés, ainsi que sur le relais coordonné d’éléments de langage identiques diffusés simultanément par des dizaines de pages miroirs. L’objectif recherché était avant tout d’imposer un rapport de force psychologique en simulant artificiellement une adhésion populaire hégémonique.

Au-delà de la simple diffusion de contenus, le Dr Madior Ly dénonce les méthodes d’intimidation systémique développées pour neutraliser les voix dissonantes au sein du débat public. Qu’il s’agisse d’artistes, de journalistes d’investigation, d’influenceurs ou de dignitaires religieux respectés, de nombreuses figures publiques ont subi de violentes campagnes de dénigrement et de harcèlement en ligne dès qu’elles émettaient des réserves, poussant certaines d’entre elles à afficher un soutien de circonstance pour se prémunir du lynchage numérique.

Cette domination s’est également appuyée sur une instrumentalisation constante du registre émotionnel au détriment de l’analyse rationnelle. En érigeant chaque prise de position en un choix binaire entre le patriotisme supposé du parti et la trahison envers la nation, la communication patriotique a considérablement restreint l’espace nécessaire au débat démocratique contradictoire, empêchant la manifestation de nuances ou d’arguments techniques dans la discussion citoyenne.

Cependant, cette mécanique d’influence semble aujourd’hui atteindre ses limites structurelles face à la brutalité des réalités du quotidien. Une partie significative de la jeunesse mobilisée à l’origine autour de la promesse de transformation sociale exprime une lassitude croissante devant la lenteur des changements. Cette désillusion profonde se traduit notamment par la reprise dramatique des tentatives d’émigration irrégulière vers l’Espagne, tandis que les jeunes restés au pays se reconcentrent prioritairement sur les urgences économiques et la quête de revenus.

Le passage de la contestation à l’exercice effectif des responsabilités de l’État a brutalement révélé les carences doctrinales du parti au pouvoir. L’absence d’une feuille de route économique claire et le manque de préparation de certaines équipes gouvernementales s’expriment aujourd’hui par une conjoncture difficile : la baisse du pouvoir d’achat, le ralentissement de l’activité des entreprises locales et le gel des investissements étrangers ne peuvent plus être masqués par des slogans viraux.

La perte d’hégémonie de PASTEF sur les réseaux sociaux s’explique par la fin de l’illusion selon laquelle la maîtrise de la Toile équivaudrait à la réussite d’une gouvernance. Les citoyens sénégalais opèrent désormais une distinction nette entre le bruit médiatique et l’efficacité politique réelle, confirmant le constat sans appel dressé par le Dr Madior Ly : « La vente de vues ne gère pas un pays. Le buzz ne remplit pas les assiettes. »

La rédaction de Xibaaru