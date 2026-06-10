La légitimité temporelle : Un héritage contre-productif pour le Parti Socialiste (Cheikh IB. Fall Diome)

LA LEGITIMITE TEMPORELLE : UN HERITAGE CONTRE-PRODUCTIF POUR LE PARTI SOCIALISTE DU SENEGAL

INTRODUCTION

Le Parti Socialiste (PS) du Sénégal, autrefois force dominante de la scène politique nationale, peine aujourd’hui à se réinventer. Sa marginalisation croissante trouve ses racines non pas seulement dans les changements sociopolitiques du pays, mais aussi dans une culture interne figée, marquée par une obsession pour la légitimité temporelle — autrement dit, la tendance à privilégier les militants les plus anciens au détriment des nouvelles générations. Cette logique, censée garantir la continuité, est devenue un frein majeur au renouveau du parti. Pourtant, des figures comme Dibcor Faye, jeune militant alliant expérience, compétence et charisme, montrent que l’avenir du parti pourrait être porté par une nouvelle génération prête à prendre ses responsabilités.

LA LEGITIMITE TEMPORELLE : ENTRE FIDELITE HISTORIQUE ET BLOCAGE DU RENOUVELLEMENT Une culture politique fondée sur l’ancienneté

Depuis sa création, le PS a cultivé une forme de respect hiérarchique liée à l’âge militant.

Ce respect s’est progressivement transformé en monopole décisionnel détenu par les anciens, marginalisant les jeunes cadres.

La reconnaissance dans le parti est moins liée aux idées ou aux résultats qu’au nombre d’années de loyauté.

Un réflexe de repli sur le passé

Le parti a tendance à recycler les mêmes profils aux postes de responsabilités, pensant qu’ils sont les seuls à pouvoir maintenir la ligne historique.

Cette stratégie produit une image vieillissante, déconnectée des réalités de la société actuelle, majoritairement jeune.

Résultat : le PS reste prisonnier de ses anciens cadres, sans initiative ni stratégie de conquête. II. UNE JEUNESSE ECARTEE MALGRE UN POTENTIEL CONSIDERABLE

Le désintérêt des jeunes pour un parti figé

Face à un parti qui ne valorise pas ses jeunes militants, beaucoup tournent le dos ou vont vers d’autres formations plus dynamiques.

L’absence de renouvellement des idées et des visages renforce la perception d’un PS dépassé, usé et sans horizon.

L’exemple de Dibcor Faye : un profil à même de porter le renouveau • Dibcor Faye incarne cette jeunesse politique trop souvent mise de côté.

Malgré son jeune âge, il possède une riche expérience politique, acquise sur le terrain et dans les structures du parti.

Sa compétence technique, sa vision moderne du socialisme, et surtout son charisme fédérateur font de lui un profil rare.

Il parvient à rassembler les jeunes tout en gardant le respect des anciens, grâce à sa posture de synthèse et son engagement constant.

III. REDONNER UNE LEGITIMITE D’AVENIR : UNE URGENCE POUR NOTRE SURVIE

Le Parti Socialiste doit rompre avec la logique de l’ancienneté statique

La légitimité ne peut plus être fondée uniquement sur le passé : elle doit se construire sur l’action, l’innovation, et la capacité à incarner l’avenir.

Il faut instaurer une culture interne plus méritocratique, où l’engagement, la compétence et la vision priment sur l’âge militant.

L’avenir du PS passe par la confiance aux profils émergents

Revaloriser des figures comme Dibcor Faye serait un signal fort : celui d’un PS qui regarde enfin vers l’avenir.

Ce serait aussi une stratégie politique crédible pour reconquérir les jeunes électeurs, aujourd’hui orphelins d’une gauche forte et cohérente.

Il est temps que le PS se libère de ses chaînes historiques pour renaître, porté par une nouvelle génération prête à affronter les défis du Sénégal contemporain.

CONCLUSION

Le Parti Socialiste du Sénégal ne pourra renaître qu’à condition de rompre avec la tyrannie de la légitimité temporelle qui le maintient dans une logique de conservation stérile. Il doit apprendre à reconnaître et à faire confiance à une nouvelle génération de leaders. Dibcor Faye en est un exemple frappant qui incarne le pont entre la tradition du parti et les exigences du monde actuel.

Cheikh IB. Fall Diome, Doctorant en Histoire